Eberbach. Im Rahmen der Vortragsreihe der Stadt zum Klimaschutz hielt Dr. Felix Prinz zu Löwenstein einen Vortrag mit dem Titel: "Wie wir enkeltauglich essen können". Ein Thema, das seiner Meinung nach aktueller ist denn je. Der Welthunger hat einen Höchststand erreicht. Das liege nicht an einer Nahrungsmittelknappheit, sondern an einem Zugangsproblem. Zu Löwenstein plädiert für eine ökologische Landwirtschaft, um die vorhersehbare Katastrophe abzuwenden. Er zeigt in seinem Vortrag Lösungsansätze auf, welche die Landwirtschaft und somit das Ernährungssystem ändern – und die Gesellschaft zum Umdenken bewegen. Neben Bürgermeister Peter Reichert gab es hohen Besuch von der Prinzessin von Baden. Auch der SPD Langtagabgeordnete Jan-Peter Röderer war da, um sich den Vortrag des Fachmanns für Ökolandbau und Betriebsbesitzers zu Löwenstein anzuhören und mit ihm zu diskutieren.

Von Alissa de Robillard

Dr. Felix Prinz zu Löwenstein ist Agrarwissenschaftler und Besitzer eines ökologischen Betriebs. Foto: Alissa de Robillard

Die Landwirtschaft müsse sich, wie zu Löwenstein aufzeigt, zwei Fragen stellen: Wie kann Nahrung für alle gesichert werden und wie wird die Landwirtschaft nachhaltig?

Landwirtschaft, globale Ernährung sowie Politik müssten als ein System betrachtet werden, das zusammenhängt und sich beeinflusst, erklärt zu Löwenstein. Um den Rahmen des Vortrags nicht zu sprengen, beschränkt sich der Referent auf drei Punkte, die besonders akut sind:

Damit gelangt zu Löwenstein zum zweiten wichtigen Punkt: Der Klimawandel. Durch die Erderwärmung reduzieren sich die Ernteerträge. Davon betroffen sei längst nicht mehr nur der globale Süden, wodurch "auch wir im Norden nicht mehr ungeschoren davon kommen." Die Zerstörung des fruchtbaren Bodens könnte beispielsweise mit einer höheren Produktion von Humus abgewendet werden. Gleichzeitig würde auch noch Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Luft gefiltert werden.

Das dritte wichtige Thema ist die Biodiversität, die stetig abnimmt. Wir würden nicht nur ein massives Artensterben erleben, sondern auch eine immense Verkleinerung der Tierbestände, so der Referent. Der Mensch sei als Bestandteil der Nahrungskette anzusehen, der durch diese Kettenreaktionen in seiner Existenz gefährdet ist. "Es wird nicht funktionieren, gleich zu konsumieren und einfach anders zu produzieren.", ist die harsche Aussage des Referenten. Die Welt müsse neu gedacht werden und die Landwirtschaft könne keinesfalls die alleinige Verantwortung tragen. Industrie, Politik und auch die Verbraucher würden in diesem Umdenken eine wichtige Rolle spielen, denn alles sei miteinander verknüpft.

Verbraucher sollten regionaler einkaufen und weniger Nahrungsmittel wegschmeißen. Pestizide sollten so teuer werden, dass sich jeder Landwirt individuell damit auseinandersetzten muss, mit welchem Düngemittel die besten Erträge erzeugt werden. Die Industrie müsse Maschinen bauen, welche die Bodenverdichtung verhindere. Die Politik müsse eigene Ernährungsgrundlagen der Länder schaffen und zu guter Letzt müsse die Landwirtschaft ökologisch werden.

Dies gelinge durch sogenannte "stabile Systeme" in denen beispielsweise eine Vielfalt an Obst angepflanzt werde, erklärte der Referent. Blühstreifen statt Monokultur sei die Lösung. Weiter noch: Der Boden müsse revitalisiert werden. Nur dann könnten langfristige und nachhaltige Erträge gesichert werden. Zusätzlich könnte das im Boden abgespeicherte Wasser verdunsten und dadurch die Luft abkühlen. Dies würde wiederum gegen die Erderwärmung helfen.

Zu Löwenstein offenbart eine Endlosschleife an Zusammenhängen, wodurch es keine einfache Antwort auf die Frage "wie wir enkeltauglich essen können" gibt. Aber eins hat zu Löwenstein den rund 60 Zuhörern klar gemacht: Konsum und Produktion müssen sich verändern. In anderen Worten: "Wir müssen uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr."