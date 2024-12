Eberbach. (pm) Das Kulturlabor wird sich am Donnerstag, 26. Dezember, mit der Gruppe Black Stuff in ein wahres Musikparadies verwandeln. Die Band, die seit 1984 die Rhein-Neckar-Region mit ihrer Mischung aus Blues, Soul, Rock und Funk begeistert, kommt kurz nach Weihnachten auch im Depot 15/7 vorbei. Besonders hervorzuheben sind die beiden herausragenden Stimmen von Sabine Künster und Douglas Weaden.

Weaden, ein Sänger mit einer kraftvollen Blues- und Soulstimme bringt jede Bühne zum Beben. Seine jahrelange Bühnenerfahrung und seine charismatische Präsenz machen ihn zum Herzstück der Band. Jede Performance wird von seiner Leidenschaft und Energie getragen, die das Publikum spürbar mitreißen. An seiner Seite steht Künster, eine Künstlerin mit über 30 Jahren Bühnenerfahrung. Ihre Auftritte sind pure Energieexplosionen, die das Publikum in ihren Bann ziehen und für gute Laune sorgen. Sie schafft es mit Leichtigkeit, eine Atmosphäre zu erzeugen, die vor positiver Stimmung nur so sprüht. Der Abend soll weit mehr sein, als nur Musik – es soll eine emotionale und mitreißende Reise durch die Welten von Blues, Soul und Rock werden, interpretiert durch zwei außergewöhnliche Stimmen.

Info: Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.depot15-7.de.