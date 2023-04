Eberbach. Mit drei Filmen kommt das Mobile Kino am Donnerstag, 13. April, in den großen Saal der Eberbacher Stadthalle.

Los gehts um 15 Uhr mit dem Film "Die drei ??? – Erbe des Drachen". In diesen Sommerferien steht für die drei ??? eine große Reise an: Statt sich in der Obhut von Justus’ Onkel Titus (Florian Lukas) und Tante Mathilda (Jördis Triebel) aufzuhalten, nimmt Peters Vater (Mark Waschke) sie mit zu einem Filmset in Rumänien. Hier sollen sie als Praktikanten auf der Burg von Gräfin Codrina (Gudrun Landgrebe) den Dreharbeiten von "Dracula Rises" beiwohnen.

Doch bald ist das Filmprojekt nicht mehr das einzige Aufregende: Zum einen stoßen die jungen Privatdetektive auf den Fall eines vor mehr als 50 Jahren verschollenen Jungen. Zum anderen halten eine geheime Bruderschaft und das Rätsel einiger Untoten sie in Atem. (Eintritt 6 Euro, FSK ab 6 Jahre, Länge 94 Minuten)

Weiter gehts für die etwas Älteren um 17.30 Uhr mit dem Film "Was man von hier aus sehen kann". Luise (Luna Wedler) wächst in einer abgeschiedenen Ortschaft im Westerwald bei ihrer Großmutter Selma (Corinna Harfouch) und mehreren eigentümlichen Nachbarn, Bekannten und Freunden auf. Als Kind verlor die Jugendliche ihren besten Freund bei einem Unfall. Danach zog sie sich vor der Welt zurück und ließ das Leben nur an sich vorbeiplätschern. Erst die Ankunft von Frederik (Benjamin Radjaipour), eines buddhistischen Mönchs, schüttelt sie aus ihrer Lethargie. Sie beginnt zu verstehen, dass die Liebe möglicherweise eine Kraft ist, die alles überwinden kann. (Eintritt 7 Euro, FSK ab 12 Jahre, Länge 113 Minuten)

Zum Schluss gibt es ab 20 Uhr den Film "Ein Mann namens Otto" zu sehen. Otto Anderson (Tom Hanks) lebt nach dem Verlust seiner geliebten Ehefrau Sonya ein einsames Leben in Pittsburgh und wird zunehmend verbitterter. Lediglich Regeln und Routinen sind ihm noch wichtig und so ist er in seinem Viertel längst dafür berühmt, auf Sauberkeit und Ordnung zu achten. Durch sein grantiges Auftreten kommt es dabei immer wieder zu verbalen Zusammenstößen.

Doch Ottos Leben verändert sich schlagartig, als er neue Nachbarn bekommt: Die Familie von Marisol (Mariana Treviño) und Tommy (Manuel Garcia-Rulfo) mit ihren zwei Töchtern Abbie (Alessandra Perez) und Luna (Christiana Montoya) samt Katze zieht nebenan ein. (Eintritt 7 Euro, FSK ab 12 Jahre, Länge 126 Minuten)