Im Buch "Otto fährt los" geht es um Camping-Abenteuer im Sommerurlaub in Schweden. Es wird Schwedens Landschaft beschrieben, am Mittsommer-Fest getanzt und Zimtschnecken gegessen. Die Autorin verrät, dass alle Geschichten auf echten Urlaubserfahrungen von ihr und der Illustratorin beruhen: "Stefanie Reich hat tatsächlich ihre eigene Familie gemalt – inklusive Hund Anni". Das Buch lasse sich am besten beschreiben mit den Worten: "Selbst Erlebtes und fantastisch Fabuliertes".

Zustande gekommen ist die Veranstaltung durch Martina Greif-Trussina, Inhaberin der Buchhandlung Greif. Sie hat die Lesung mit Ottenschläger bei einer Verlosung gewonnen. In Zusammenarbeit mit Konrektorin Tanja Ehrhard ist das interaktive Programm organisiert worden. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten ist es Ottenschläger rechtzeitig gelungen, die Präsentation auf den Beamer zu zaubern. Vorgelesen wird aus ihrem neusten Buch "Otto fährt los. Ein Sommer in Schweden", das am 28. März erschienen ist. Stefanie Reich hat die Geschichte illustriert. Sie und Ottenschläger haben zuvor schon an anderen Kinderbüchern zusammen gearbeitet.

Von Alissa de Robillard

Eberbach. Die Zweitklässler der Dr. Weiß-Grundschule und Autorin Madlen Ottenschläger reisen zusammen mit Otto, dem Zauberbus, nach Schweden. "Und jetzt alle mal ganz fest mit den Füßen trampeln, damit Otto aufwacht", beginnt Ottenschläger ihre Lesung. "Aufwachen!", rufen die Kinder im Chor und als sie lostrampeln, schlägt Otto, der Zauberbus, auf der Leinwand seine Augen auf.

Alle anderen Klassen auf dem Stockwerk sind jetzt auch wach. Die Reise nach Schweden kann starten. Schon beginnt das erste Abenteuer mit der Urlaubsfamilie, die aus Mama, Papa, Juli und Gusti besteht. Es muss nämlich entschieden werden, wie viele Kuscheltiere eingepackt werden. Aber Otto, der Zauberbus, macht sich ganz heimlich größer, sodass alle Spielsachen mitgenommen werden können. Mit dem Spiel "Ich packe meinen Koffer" werden die Zweitklässler in die Reisevorbereitungen miteinbezogen. Dann beginnt die Reise von Deutschland nach Schweden.

Otto, der Zauberbus, und die Urlaubsfamilie erkunden Schwedens mystischen Wälder. Foto: Alissa de Robillard

Zwischen den einzelnen Leseabschnitten erzählt die Autorin von der Entstehung des Buches und dem Autorendasein. Die Kinder dürfen Fragen stellen, mitdenken und sich durch kurze Spiele körperlich austoben. Es ist ein interaktives Programm mit bunten Geschichten."So eine Lesung hat immer ein eigenes Konzept", erklärt Ottenschläger, die sich auf die bevorstehende Buchtour vorbereitet. Sie sei mit dieser Lesung aber sehr zufrieden, denn die Kinder wären konzentriert geblieben und hätten wunderbar mitgemacht. Auch wenn es in manchen Situationen unruhig wird, schafft es Ottenschläger immer wieder, die Aufmerksamkeit der Zweitklässler auf sich zu lenken. Das gelingt ihr mit den vielen persönlichen Bezügen und den privaten Urlaubsfotos, welche die Kinder faszinieren. Während der Lesung sind die Schüler immer wieder dazu aufgefordert, Fragen zu beantworten und mit der Autorin zu interagieren. Es gibt jede Menge Raum für Urlaubsgeschichten der Zweitklässler. Ottenschläger staunt nicht schlecht, als sie hört, wo die Schüler schon überall in den Ferien waren.

Nachdem die Geschichte von Otto und der Urlaubsfamilie zu Ende erzählt ist, beantwortet die Autorin fleißig Fragen, die aus den Kindern nur so herausplatzen. Sie wollen wissen, warum Otto so heißt und warum Reich so schön zeichnen könne. Wie lange würde es dauern, ein Buch zu schreiben, und wie viele hat sie schon geschrieben? Irgendwann muss Ottenschläger die Kinder unterbrechen, da die Schulstunde endet und sie nach der Lesung nach Hause fahren muss. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Ulm.

Bevor die Autorin die Schule aber wieder verlässt, verteilt sie großzügig Autogrammkarten. Die Zweitklässler hätten auch die Möglichkeit gehabt, ein eigenes Buch von Greif-Trussina zu kaufen. Sie hatte einen kleinen Verkaufsstand aufgebaut, doch davon hat niemand Gebrauch gemacht. Dennoch haben sich die Kinder die Bücher noch einmal aus der Nähe angeschaut, darin geblättert und gelesen.

Der Vormittag war ein voller Erfolg, zumindest für die Zweitklässer. Es macht ehrlicherweise auch mehr Spaß, von Zimtschnecken zu träumen und Abenteuer in Schweden zu erleben, als Mathe zu lernen oder Aufsätze zu schreiben.