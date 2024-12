Von Uta Förster

Eberbach. Der Samstag vor dem dritten Advent ist ein idealer Tag, den Familien-Weihnachtsbaum auszusuchen. Und wunderschön gewachsene Bäume wurden am vergangenen Samstag auf dem Lindenplatz ausgestellt. "Papa, komm, lass uns jetzt einen Baum aussuchen!" war hier und da immer wieder hören.

In einer Ecke standen schon eine Reihe eingepackter Bäume mit gelben Adresszetteln. Denn für nur zehn Euro mehr konnten sich die Käufer die Bäume direkt nach Hause liefern lassen.

Beim Ad(e)vent ist viel für die Gäste geboten. Foto: Uta Förster

Der Lions- und der Rotary-Club luden gemeinsam zum alljährlichen Ad(e)vent ein. Und viele Eberbacher folgten der Einladung. Um 10 Uhr wurde das diesjährige Ad(e)vent von den beiden Vorsitzenden Udo Backfisch (Rotary) und Roland Bahre (Lions) begrüßt. Die Aufgaben des Tages wurden unter den Clubs aufgeteilt.

Und so waren die Rotarier für die exzellente Verpflegung mit Bratwürstchen, Steaks, Waffeln und Glühwein zuständig. Auch betreuten sie das Glücksrad, das immer wieder strahlende Gewinner eines Weihnachtsbaumes hervorbrachte. "Ich hab einen Weihnachtsbaum gewonnen!", freut sich der zehnjährige Tim, der auch schon im letzten Jahr das Rad perfekt zum Hauptgewinn gedreht hatte.

Die Lions kümmern sich um den Verkauf der Weihnachtsbäume. "Es läuft gut!", erzählt ein Clubmitglied. "Das Ad(e)vent wird gut angenommen." Wie in den vergangenen Jahren auch wird der Reinerlös des Tages auf die Gruppen aufgeteilt, die das Event im "Winter-Wald" bereichern.

"Das ganze Ad(e)vent ist eine Non-Profit-Veranstaltung für die Lions und Rotarier", erklärt Gerhard Friemel. "Für jede Gruppe gibt es dann am Ende so um die 200 bis 300 Euro." Nicht verkaufte kleinere Bäume werden von der AWO abgeholt, die großen können an die Händler zurückgegeben werden.

Direkt nach der Begrüßung treten die drei katholischen Kindergärten St. Elisabeth, St. Josef und St. Maria auf und stimmen so die Besucher auf den Advent ein. Um halb elf ist die Theater-AG der Steige-Grundschule dran.

Sie haben das Theaterstück "Unterwegs in geheimer Mission" eingeübt, das davon erzählt, dass immer mehr Kinder zum Schrecken des Weihnachtsmannes nicht mehr an ebendiesen glauben.

Ob Theateraufführung, Glücksrade oder der Weihnachtsbaumverkauf. Foto: Uta Förster

Ein Trost für den Mann im roten Mantel ist, dass es trotzdem noch ganz viele Weihnachtsmann-Fans gibt, die er natürlich nicht enttäuschen darf. Die Theater-AG wird von Philipp Bruder geleitet.

Zum Abschluss des Stücks singt noch der Chor der 3. und 4. Klassen unter Leitung von Mayra Thürmer. Es handelt sich um eine moderne Version des Liedes "Morgen Kinder wird’s was geben" und beinhaltet spannende Rap-Einlagen.

Direkt im Anschluss darf die Dr.-Weiß-Grundschule ihr Mini-Musical "Bärchens Weihnacht" aufführen. Einstudiert haben Claudia Helm und Tanja Erhard dieses Stück mit den Kindern der 1b und der 4b.

Das Stück erzählt von den Tieren, die ihre Leckereien für das Weihnachtsfest zusammensuchen, immer in der Angst, einem Jäger vor die Flinte zu laufen, die derzeit ebenfalls aktiv für ihr Festmahl unterwegs sind.

In dieser Zeit irrt auch ein kleiner Bär mutterseelenallein durch den Wald. Am Ende geht sein Wunsch, Weihnachten nicht allein zu verbringen, in Erfüllung, als sich eine andere Bärenmutter seiner annimmt.

Mit "Tochter Zion" stimmt der Posaunenchor unter Leitung von Bezirkskantor Andreas Fauß sein kleines Konzert an. Auch der MGV Sängerlust Rockenau, der Frauenchor Dreiklang 1991 aus Igelsbach, der gemischte Chor RightNow, die katholische Pfarrkapelle und der MGV-Liederkranz geben Lieder aus ihrem umfangreichen Repertoire zum Besten. Das Finale um 16 Uhr gibt der Kindergarten Arche Noah.