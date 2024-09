Von Peter Bayer

Eberbach. Die Honorarverträge der Lehrkräfte an Musikschulen müssen in Tarifverträge umgewandelt werden. Das bedeutet für die Musikschule Eberbach jährliche Mehrkosten in Höhe von 150.000 Euro, die je zur Hälfte von Eltern und Nutzern der Musikschule sowie den Gemeinden Eberbach und Schönbrunn getragen werden sollen.

Der Eberbacher Gemeinderat hat