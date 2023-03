Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Frank Kraft, Präsident des Lions Clubs Eberbach, ist glücklich: "Unser Konzept für den Ostermarkt hat sich bewährt und wird von den Besuchern so gut wie beim lange zurückliegenden Markt vor drei Jahren angenommen, obwohl die Welt eine andere geworden ist und wir alle noch bewusster mit dem Geld umgehen." Mit rund 700 Besuchern rechnet er am Ende des Wochenendes, der Erlös aus Standmiete und Kuchenverkauf kommt wie immer sozialen Projekten in der Region zugute. Klasse findet Kraft die Einbettung des Ostermarkts in das weitere Eberbacher Aktionswochenende mit Food Days, Händler-Ausstellungen und offenen Geschäften.

Auch das Zusammenwirken mit dem Osterflohmarkt in der Galerie ARTgerecht klappt super. Das findet auch Juliane Kehm, die ihren Schwerpunkt bei den kostenlosen Malaktionen mit den Kindern sieht. Auf beiden Ostermärkten wurde streng darauf geachtet, dass kein billig produziertes Plastikzeug präsentiert wird, sondern Kunsthandwerk möglichst aus dem Odenwald in der Stadthalle und – mit Künstler Berndt Vogel – nachhaltige Kunst in der Galerie ARTgerecht.

Hier wie dort arbeiten die meisten von dieser Zeitung interviewten Ausstellerinnen nicht gewerblich, sondern aus Liebe zum Basteln, Häkeln, Schnitzen, Malen – der Vielfalt und dem Ideenreichtum sind kaum Grenzen gesetzt. So hat Margarete Raquet Schmuck aus Fahrradschläuchen hergestellt, Mitzi und Reiner Mog von der Silberschmiede haben originelle Ringe aus Silberbesteck mitgebracht. "Besteckschmuck muss unbedingt aus 800er Silber geformt sein, sonst kann es zu gesundheitlichen Problemen kommen. Die Nickelallergie kennt man vielleicht", warnt Reiner Mog.

Kuschelhasen aus Stoff zugunsten des Agape e.V. für Slumkinder, Häkeltiere, selbst genähte Kleidung und Dekos, Enten aus Terracotta und sehr viel Kunstwerk aus Holz wechselten vom Hobbykünstler zum künftigen Liebhaber. Es gab so viele schöne Sachen, dass jemand meinte: "Ich muss gehen, sonst bin ich Kaufrausch." "Gehen" muss – umzugsbedingt – zum großen Bedauern der Lions Renate Tagliarina, die seit dem ersten Ostermarkt des Clubs 2011 die Akquise der Aussteller organisiert. "Das war eine tolle Zeit im tollen ehrenamtlichen Team", sagt sie bewegt. Frank Kraft fasst seine Anerkennung in vier Worte: "Ein ganz großes DANKE!"