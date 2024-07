Eberbach. (momo) Am 13. April hatte die Kundgebung "Für Vielfalt und Demokratie – Gegen Hass und Hetze" in Eberbach stattgefunden. Über 40 Vereine und Organisationen aus der Stadt und Umgebung hatten dort ein starkes Zeichen für ihre Überzeugung gesetzt. Seit gestern ist klar: Auch die Spendenbereitschaft war herausragend. Initiator Jens Thomson überreichte stolz einen Scheck im Wert von 1400 Euro an den Awo-Laden in der Steigestraße.

"Der Plan war, dass wir die Kosten für Plakate, Banner und so weiter möglichst decken. Wenn danach etwas übrig bleiben sollte, wollten wir es dem Awo-Laden spenden. Denn klar ist: Da kommt es den richtigen Menschen zu Gute", sagte Thomson.

Als er aber nach der Veranstaltung Kasse machte, staunte er nicht schlecht über die Eberbacher Spenden. Knapp mehr als 1200 Euro blieben übrig. "Diese Summe hat mich richtig gerührt", erinnert sich auch Petra Weidner, Mitglied der Initiative. Zusammen mit der Firmenspende von KT-Energieberatung (100 Euro) und dem Aufrunden Thomsons (circa 90 Euro) wurde die stattliche Summe von 1400 insgesamt erreicht.

Erfreulich war vor allem die Tatsache, dass nach Thomsons Schätzungen um die 400 Menschen zu der Spende beigetragen hatten. "Kleinere und größere Beträge, aber so viele Menschen haben es für wichtig und richtig gefunden, irgendetwas beizutragen", erinnerte er sich.

Auch im AWO-Laden war die Freude verständlicherweise groß: "Ein riesen Dankeschön an alle Spender, so etwas hilft uns ungemein", frohlockte Curd Walschburger.

Zur Erfüllung seiner wichtigen sozialen Aufgaben ist der Laden auf regelmäßige Unterstützung angewiesen. So gingen in jüngerer Vergangenheit neben kleineren Privatspenden auch 500 Euro von der Firma Eaton-Crouse-Hinds GmbH ein.

Nicht nur mit Geld kann man helfen. Auch Fahrer und tatkräftige Helfer werden gesucht und sind immer willkommen. "Jeder, der sich einbringen kann, wird hier fündig werden. Und die starke Gemeinschaft gibt einem auch viel zurück", warb Walschburger für neue Gesichter im Laden.