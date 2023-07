Eberbach. Seit Ende Juni ist es offiziell: Dem Eberbacher Unternehmen Krauth Technology ist es gelungen, im Rahmen eines Asset-Deals die Rechte am Produkt "Radhaus" zu erwerben. Die vollautomatische Parkgarage ermöglicht das Lagern der E-Bikes und Fahrräder mittels modularer Palettentechnik. Das "Radhaus" ist bereits in Offenburg, Waiblingen und Ravensburg im Einsatz.

Der Trend geht zu immer höherwertigeren Fahrrädern, E-Bikes oder Cargobikes. Damit steigen parallel die Ansprüche an die städtische Infrastruktur. Eine Vielzahl an Radfahrern trifft jeden Tag an belebten Orten wie Bahnhöfen, Schulen, großen Firmengeländen oder Innenstädten aufeinander. Allerdings fehlt es oft an sicheren Fahrradstellplätzen, da die Flächen begrenzt sind und gerade zu den Stoßzeiten nicht ausreichen. Der Vorteil des Radhauses ist dabei, dass auf relativ kleiner Grundfläche viele Fahrräder sicher untergebracht werden können. In Offenburg sind es beispielsweise 55 Quadratmeter Grundfläche, auf der bis zu 120 Fahrräder auf fünf Etagen geparkt werden können.

Hier sind die Eingangstore des Bedienterminals zu sehen, in denen die Räder eingestellt werden. Foto: privat

Der Kunde bucht sein Fahrrad mittels Kundenkarte am Bedienterminal ein, die entsprechende Box wird bereitgestellt und der Kunde stellt sein Fahrrad in die Box. Das Fahrrad wird in der Box fixiert und vollautomatisch in einem der Palettenstellplätze sicher aufbewahrt. Dank mehrerer Tore können gleichzeitig mehrere Fahrräder eingestellt beziehungsweise abgeholt werden. Die Schnelligkeit ist gerade bei Pendlern ein wichtiger Faktor für die Nutzung des Stellplatzes.

Das zukunftsweisende und innovative Konzept des Radhauses überzeugt durch die platzsparende und sichere Aufbewahrung der Fahrräder und bietet damit eine innovative Lösung zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur. Damit können mehr Anreize geschaffen werden das Auto auch mal in der Garage zu lassen.

Die Krauth Technology GmbH plant bereits Weiterentwicklungen des bisherigen Konzeptes: Zum Beispiel ist eine Erweiterung des Radhauses um eine Photovoltaik-Anlage in Kombination mit E-Bike- oder E-Auto-Ladesäulen genauso angedacht, wie der zusätzliche Einbau von Paketstationen. Dadurch würden den Kunden zusätzliche Wege erspart werden. Die Krauth Technology GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, durch diese Erweiterung des Produktportfolios in naher Zukunft mit standardisierten sowie ergänzenden individuellen Lösungen zum Komplettanbieter im Bereich Radparken zu werden.

Das Portfolio von Krauth Technology umfasst bisher mobile und stationäre Fahrscheinautomaten, Fahrscheindrucker, Fahrscheinentwerter, Einstiegskontrollsysteme, Geldwechsler sowie Abrechnungs- und Statistiksoftware, die Verkehrsgesellschaften bei der Abwicklung ihres komplexen Betriebs unterstützen. Krauth Technology designt und programmiert die elektronische Hardware sowie die Software ausschließlich im eigenen Haus.