Eberbach. (StVE) Seit Beginn des Jahres bietet der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Rhein-Neckar/Heidelberg durch die Abteilung "Soziale Dienste" einen neuen kostenfreien Service an: Die Wohnberatung. Und ab sofort ist Wohnberaterin Christine Heller einmal im Monat im Eberbacher Rathaus anzutreffen.

Jeden ersten Dienstag im Monat berät sie künftig Senioren, Angehörige oder Interessierte, die barrierefrei oder barrierearm wohnen möchten. Anzutreffen ist Heller jeweils von 13.30 bis 16 Uhr im Sitzungszimmer 2, neben dem Horst-Schlesinger-Saal. Am Dienstag, 4. April, können die ersten Eberbacher zur Beratung kommen, Anmeldungen sind erwünscht. Für Bürgermeister Peter Reichert insgesamt "eine wichtige, hilfreiche, tolle Sache".

Heller hat Gesundheits- und Sozialmanagement studiert. Da es im zunehmenden Alter "häufig zu Einschränkungen der Mobilität oder in dem häuslichen Bewegungsradius" kommt, möchte sie mit ihrer Arbeit beim DRK älteren Menschen helfen, einen Umzug zu verhindern und die Wohnung barrierefrei zu gestalten. "So können Senioren und Hochbetagte länger zu Hause in den eigenen vier Wänden bleiben." Auch die sozialen Kontakte könnten gehalten werden.

Die DRK-Wohnberatung informiert zunächst ganzheitlich über Möglichkeiten, das eigene Zuhause entsprechend des Alters und den Kompetenzen anzupassen. Gemeinsam wird der private Wohnraum betrachtet. Dabei werden bei Veränderungsvorschlägen die individuellen Bedürfnisse des Bewohners berücksichtigt. Dazu gehört auch die mögliche Nutzung technischer Hilfen im Alter. Entscheiden, ob sie etwas ändern wollen, müssen die Klienten selbst. Wohnberaterin Heller begleitet weiterführend bei Besprechungen mit Planern und Handwerkern und unterstützt bei der Durchführung der Wohnungsanpassungsmaßnahmen.

Um die Wohnung sicherer und bequemer zu gestalten und gegebenenfalls an körperliche Einschränkungen anzupassen, gibt es viele Umgestaltungsmöglichkeiten und viele technische Hilfsmittel. Heller berät beispielsweise darüber, wie Türschwellen abgebaut oder Rollstuhllifte eingebaut werden können. "Auch im Bad und in der Küche kann man viel machen, um barrierefrei zu wohnen." Infos gibt es von Heller auch über mögliche Zuschüsse der Pflegekassen oder Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Christine Heller bietet auf Wunsch auch kostenfreie Hausbesuche an. Die Sprechstunden finden auch in anderen Rathäusern der Region, in Sinsheim, Meckesheim, Wiesloch und Eppelheim statt. Anmeldungen für den nächsten Beratungstermin im Eberbacher Rathaus sind erwünscht unter Telefon (01 74) 88 37.968 oder per E-Mail an wohnberatung@drk-m-heidelberg.de.

Info: Infos auch unter www.DRK-Heidelberg.de oder https://www.drk-heidelberg.de/drk_heidelberg/senioren/wohnberatung.php.