Eberbach. (alr) "Alle Leute, die Kindern eine Freude machen wollen, dürfen gerne ein Geschenk kaufen und es bei uns abgeben", sagt Anja Kaltenbacher, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde. Nicht alle Menschen können sich zum Jahresende noch Weihnachtsgeschenke leisten. Gerade für finanziell benachteiligte Familien mit Kindern ist diese Zeit oft mit Geldnöten, großem Stress und Ängsten verbunden.

Darum hat Kaltenbacher zusammen mit Awo-Leiter Gassan Badreddin eine Aktion ins Leben gerufen, bei der Geschenke gesammelt werden. Diese sollen am 23. Dezember im AWO-Laden an die Familien, beziehungsweise an die Kinder verteilt werden. Was verschenkt wird, ist den Spenderinnen und Spendern frei überlassen. "Es kommt nicht auf den Geldwert an", sagt Kaltenbacher, und Badreddin ergänzt: "Hauptsache ein Geschenk."

Es ist nicht nötig die Geschenke einzupacken, eine Schleife würde genügen, so die Pfarrerin. Dadurch sei es einfacher die Geschenke an Jungen und Mädchen zu verteilen. Wer dennoch das Geschenk einpacken möchte, solle dieses mit "Mädchen" oder "Junge" anschreiben.

Bei der Frage, was die Kirche für das Gemeinwohl tun kann, kam diese Idee zustande. Neben der "Wärmestube", die es schon im vergangenen Jahr gab, sollen dieses Jahr zum ersten Mal finanziell benachteiligte Kinder beschenkt werden.

In der AWO stieß Kaltenbacher sofort auf offene Ohren und helfende Hände. "In den vergangenen Jahren haben wir an die Kinder kleine Geschenktütchen, mit Nüssen, Mandarinen und Schokolade verteilt", sagt Badereddin. Er zögerte nicht lange, die Pfarrerin bei ihrem Vorhaben zu unterstützen. "Es wäre schön, wenn wir mindestens 50 Geschenke zusammenkriegen würden", so der AWO-Leiter. Mehr würde natürlich immer gehen. Auch der Vorsitzende vom AWO-Laden Verein, Curd Walschburger, hofft auf den Erfolg der erstmaligen Aktion.

Um die Geschenke auch unter einen Baum stellen zu können, wird die AWO ab übernächster Woche auch Weihnachtsbäume verteilen. Was vom Christbaumverkauf des Lions-Club am kommenden Wochenende (Samstag, 16. Dezember, auf dem Lindenplatz) übrig bleibt, wird an die Menschen gespendet, die auf Unterstützung des AWO-Ladens angewiesen sind. "Jede Aktion, mit der wir den Leuten eine Freude machen können, finde ich unterstützenswert", so Walschburger.

Info: Die Geschenke können dienstags bis freitags, jeweils von 9 bis 11 Uhr, im Gemeindebüro abgeben werden. Hierfür steht eine Kiste im Foyer bereit. Verteilt werden die Weihnachtsgeschenke am Samstag, 23. Dezember, an einem Stand im Awo-Laden.