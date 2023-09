Eberbach. (uf) Im Rahmen des Eberbacher Ferienspaßes konnte die erste Baugruppe bei den Lego-Tagen der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) am Mittwoch und Donnerstag ihrer Fantasie freien Raum lassen. Bereits am letzten Montag war der Anhänger – bis obenhin angefüllt mit Lego-Steinen – auf den Hof der FeG gefahren.

Emsige Mitarbeiter räumten die schweren Kisten mit Tausenden bunter Bausteine aus. Am nächsten Tag erfolgte mit noch weiteren helfenden Händen der Aufbau und ein allererstes Sortieren, damit der erste Bautrupp am Mittwochnachmittag direkt durchstarten konnte.

Tische wurden in der Form eines Kreuzes mitten im Gemeindesaal platziert. Darauf wurden Holzlatten installiert, die bereits mit Lego-Grundplatten ausgestattet waren. Einige Lücken konnte man sehen, in die jedoch später die Bausätze perfekt eingefügt werden konnten. Zum Schluss wurden die Schienen für die Hochbahn gebaut. Dann war endlich alles vorbereitet.

Fleißige Bastler am Werk. Foto: Uta Förster

Pünktlich um 15 Uhr rückten am Mittwoch über 20 baufreudige Kinder an. Einige freuten sich bereits seit den letzten Lego-Tagen 2020 auf deren Wiederholung, waren somit schon "alte Hasen". Nach einer kurzen Einweisung ging es los. In kleinen Grüppchen oder allein bauten die Kinder entweder "frei Schnauze" oder vorgegebene Bausätze auf. Da immer mal wieder Teile fehlten oder Spezialbauteile gebraucht wurden, standen im unteren Foyer Mitarbeiter bereit, die unheimlich viele Ersatz- und Sondersteine in unzähligen Kistchen vorrätig hatten und aushelfen konnten.

Mit viel Begeisterung, strahlenden Augen und außerordentlicher Kreativität entstanden nach und nach bemerkenswerte Bauten: das Eber-Stadion, ein McDonald’s-Restaurant in der Nähe von Legowood, ein Hotel und vieles mehr. Auch Flugzeuge, Schiffe, Polizei- und Feuerwehrwagen kamen hinzu und füllten die Stadtfläche.

Nach einer Baustunde trafen sich alle Kinder und Mitarbeiter auf dem Hof, um sich mit Getränken und Snacks neu für die zweite Runde zu stärken und auch eine Geschichte aus der Bibel zu hören. Auch zwei Lieder wurden geübt und gemeinsam gesungen. Diese werden den Eltern zusammen mit der fertigen Lego-Stadt am Sonntag in einem Abschlussgottesdienst präsentiert, der um 10.30 Uhr in der FeG Eberbach beginnt.

Wie im Nu vergingen auch die beiden weiteren Nachmittagsstunden. Langeweile gab es nicht. Dafür sah man überall neue durchdachte und kreative Bauten wachsen. Beim Abholen am Donnerstag waren einige Kinder ein bisschen traurig, dass sie nicht auch an den nächsten beiden Bautagen dabei sein können. So viele Bauvorhaben schwirrten noch in ihren Köpfen herum. Dann jedoch sind knapp 20 weitere Kinder dabei, die die Stadt noch weiter mit ihren tollen Ideen füllen dürfen.

Am Montag wird der Anhänger dann in die nächste Gemeinde in Deutschland gefahren, um weiteren Kindern unvergessliche Tage zu bescheren. Dafür muss am Sonntagnachmittag alles zurückgebaut und ordentlich sortiert werden.