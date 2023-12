Von Peter Bayer

Eberbach. Der vorletzte Punkt in der knapp dreistündigen Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag hatte es noch einmal in sich, er wurde am kontroversesten diskutiert. Es ging um den Vorschlag der Verwaltung, die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer zu erhöhen. Bei zwei Enthaltungen lehnten die Ratsmitglieder eine Erhöhung der Grundsteuer mit zehn zu