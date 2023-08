Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Die Zahl Fünf ist für Bernhard Neubauer magisch. Alles in seinem Leben ist in einem Zyklus von Jahren passiert, in denen eine Fünf vorkommt. So ist es jetzt schon 50 Jahre her, dass er mit seiner Schulklasse einen Ausflug von Bremen nach Eberbach machte. Kaum angekommen, hatte er die Fachwerkstadt schon ins Herz geschlossen. "Wohl, weil sie so schön am Neckar liegt", sagt er heute. Denn das Wasser ist sein Metier. Als 15-Jähriger, der er damals war, wollte er Seefahrer werden.

Bernhard Neubauer möchte auch der RNZ das Versteck noch nicht verraten. Foto: coe

Die Klassenfahrt verlief so erlebnisreich, wie sie sein sollte – und ging Bernhard Neubauer aus Bremen nicht mehr aus dem Kopf. Besonders beeindruckt hatte ihn die Burgruine in Eberbach. "Vielleicht, weil man da so stromern und sich verstecken kann? Weil sie so mystisch und geheimnisvoll ist?", überlegt er. Seine Lehrerin motivierte ihre Schüler damals zum sehr anschaulichen Geschichtsunterricht übers Mittelalter, indem sie dort einen Schatz versteckt hatte. Klar, wer den gefunden hat ....

Neubauer ist ein Abenteurer. Seit dieser Klassenfahrt hat er begonnen, sich für Geschichte und fürs Reisen zu interessieren. Er liebt authentische Filme über das Mittelalter, Kingdom of Heaven zum Beispiel. "Viele Ritterfilme sind aber doof, weil sie einfach nicht wahr sein können. Ein glatt rasierter Ritter? Wie bekommt der so was im Mittelalter hin?", fragt sich Neubauer.

Nach der Schule absolvierte er seinen Zivildienst, verdiente dabei etwas Geld und trampte so anschließend neun Monate lang durch Kanada. "Das war mein first Trip", sagt er. Wieder zu Hause, wurde er tatsächlich Seemann. Doch die Sehnsucht nach Kanada wuchs. 1992 ist der Weltenbummler dann endgültig nach Vancouver gezogen, hat dort geheiratet, Sohn Chatwick mit auf die Welt gebracht.

Lange Zeit war Eberbach für ihn weit weg, in der Erinnerung aber ganz nah. Vor 15 Jahren besuchte er mit seiner Frau Tania und Chatwick die Stadt seiner Träume. Er wollte etwas zurücklassen und kam auf die Idee, dort, wo es ihm noch heute am besten gefällt, etwas zu verstecken: einen Schatz in der Burgruine. Wie einst seine Lehrerin. Er versteckte eine Dose, gefüllt mit Kleinigkeiten aus Kanada – kanadischem Kleingeld, Spielautos für Jungs und Schmuck für Mädchen sowie seiner Adresse. Damals ging er zur Steige-Schule und traf dort auf die Klasse 2b.

Diese machte sich mit ihrer Lehrerin – lautsprachlich war es "Edit Schiml" – auf, den Schatz zu suchen. So eifrig wie sie stöberten – und ihn fanden und sich freuten -, so eifrig korrespondierten sie auch mit Neubauer, der inzwischen wieder nach Vancouver zurückgekehrt war. "Ich habe mich riesig gefreut. Jedes Kind der Klasse hatte ein Bild gemalt. Alle Bilder wurden an einer Wäscheleine aufgehängt und mir geschickt. Die habe ich immer noch. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht!"

Vor fünf Jahren kam er, diesmal nur mit Chatwick, wieder nach Eberbach und wollte dasselbe tun, doch die Lehrerin war leider nicht mehr da. Also versteckte er den Schatz voll mit kanadischen Dollars, Flaggen und weiteren Kleinigkeiten einfach so auf dem Gelände der Burgruine. "Ich hatte aber vergessen, meine Adresse in die Dose zu tun und weiß deshalb bis heute nicht, ob der Schatz je gefunden worden ist", bedauert er. Hoffnung besteht, denn er selbst fand seinen Schatz auch nicht wieder.

Und jetzt, als er nach 25 Jahren zurück nach Bremen gezogen ist, ist er wieder nach Eberbach gereist. Diesmal alleine, denn die Ehe ist geschieden und der erwachsene Sohn in Kanada geblieben. In der Redaktion dieser Zeitung am Neuen Markt erzählt er seine Geschichte.

Denn: Wieder hat er in der Burgruine einen Schatz versteckt. Grundschüler der zweiten Klasse würden sich über das, was drin ist, besonders freuen, meint er. "Die kleine Metalldose ist so versteckt, dass Kinder sie finden können. Erwachsene müssen sich kleinmachen, sich ein bisschen bücken." Weitere Tipps möchte er nicht geben. Nun ist er gespannt, wer den Schatz in der Burgruine finden wird. Wir auch.