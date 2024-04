Eberbach. (by) Einstimmig stimmten die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses am Montagabend den von der Verwaltung vorgelegten Beschlussanträgen zu. Das bedeutet, dass alle vier Bauanträge auf Nutzungsänderung bestehender Gebäude genehmigt wurden, die Bauvoranfrage auf Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses in Rockenau aber abschlägig beschieden wurde.

So darf eine ehemalige