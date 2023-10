Eberbach. (alr/ pm) "Die H-Milch wird die größte Herausforderung sein", scherzt Kaufmann Gerhard Keßler am Montag bei der Wiedereröffnung des neuen Rewe-Markts. Die Kunden würden blind ins Regal greifen, aber die Produkte stehen nicht mehr dort. "Jetzt ist alles neu", so Keßler. Nach 15 Jahren präsentiert sich der Markt neu.

Am Dienstag öffnet die Rewe-Filiale in der Güterbahnhofstraße wieder ihre Türen. Einen Monat mussten sich die Kundinnen und Kunden gedulden. In dieser Zeit wurde der Markt umfassend renoviert und neu gestaltet. Keßler und sein jetzt 52-köpfiges Team – 4 Mitarbeitende wurden neu eingestellt – sind sich sicher: "Unsere Kunden werden begeistert sein".

Dennoch müsse am Anfang die Vertrautheit zum Markt erst einmal wieder hergestellt werden. Das gelte für die Kundinnen und Kunden aber auch für die Mitarbeitenden. Darum fand am Montag schon eine Interne Einweihung der Filiale statt, bei der sich das Personal – mit Sekt und Häppchen – mit der neuen Verkaufsfläche vertraut machen konnte.

Die Filiale ist nicht nur moderner gestaltet und bietet eine größere Auswahl an Produkten, sondern sie setzt auch Maßstäbe in Sachen Klima- und Umweltschutz. So sind jetzt alle Kühlmöbel verglast, um einen unnötigen Kälteaustritt zu vermeiden. "Damit sparen wir rund 40 Prozent der Energie im Vergleich zu herkömmlichen Kühlmöbeln", erklärt Keßler. Bei der Beleuchtung kommen energiesparende LED-Lampen zum Einsatz. Die Abwärme der verglasten Kühl- und Tiefkühlmöbel wird für die Raumheizung verwendet. Gekostet habe der Umbau fast 2 Millionen Euro, sagt Vertriebsleiter Thomas Fritz.

Nach dem Umbau präsentiert sich der Markt übersichtlicher und die 1424 Quadratmeter große Verkaufsfläche mit neuen Akzenten. Dem aktuellen Ernährungstrend folgend wurde das Sortiment an veganen und Bio-Produkten erweitert. Mit rund 22.000 Artikeln gilt der Markt als "Vollsortimenter" und lässt wohl kaum mehr einen Wunsch offen. Besonderen Stellenwert genießt das Thema Regionalität.

"Unsere Region hat kulinarisch so viel zu bieten. Wir sind ein Teil von ihr und möchten mit unserem großen regionalen Sortiment die heimische Wirtschaft stärken", bekräftigt Keßler. Quer durchs Sortiment werden deshalb Produkte und Spezialitäten aus der Umgebung angeboten. Worauf der Kaufmann bewusst verzichtet hat sind Kassen zum selber scannen denn in Eberbach solle noch "normal" kassiert werden.

Info: Geöffnet ist die Rewe-Filiale wie gehabt von Montag bis Samstag, jeweils von 8 bis 22 Uhr. Im Eingangsbereich verkauft die Bäckerei Frick ihre Backwaren.