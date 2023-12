Eberbach. (alr) Pfarrerin Anja Kaltenbacher freut sich: "Ich bin positiv überrascht. Es sind mehr Geschenke zusammen gekommen, als erwartet." Seit Montag, 11. Dezember, wurden in der evangelischen Kirchengemeinde Geschenke gesammelt. Diese werden morgen im Awo-Laden an die Kinder ausgeteilt.

Ungefähr 60 Päckchen, Tüten und Geschenke liegen auf dem Tisch im Foyer des evangelischen Gemeindehauses. Manche sind verpackt und mit Junge oder Mädchen beschriftet und manche ziert eine Schleife. "Ich bin einfach froh, dass so viele dem Aufruf gefolgt sind und ein Geschenk gespendet haben", so die Pfarrerin.

Auf dem Tisch befinden sich Spielsachen und Bücher für Kinder in jedem Alter. Von Puppen und Kuscheltieren über Spielautos, Bausätze, Lego bis hin zu Bällen und Schlägern ist wirklich alles mit dabei.

Nur wenige gebrauchte Sachen wurden abgegeben. "Die müssen wir erst einmal kontrollieren", so Kaltenbacher. Sie sei natürlich dankbar für die Spendenbereitschaft, doch es solle nicht der Eindruck entstehen, dass die Kinder die Spielsachen bekämen, die keiner mehr haben will.

Rundum ist sie sehr zufrieden mit dem Ergebnis, denn die angestrebten 50 Geschenke sind zusammengekommen. Nun dauert es nicht mehr lange, bis sie am 23. Dezember (morgen) an bedürftige Kinder verteilt werden und auch in schwereren Zeiten ein bisschen weihnachtliche Freude verbreiten können.