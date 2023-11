Von Moritz Bayer

Eberbach. "Das erste Wochenende war ja immer schon was, jetzt ist dieses Jahr mehr los", freut sich Sven Bauer. Der Vorsitzende der Eberbacher Werbegemeinschaft EWG zeigte sich wie die übrigen Anwesenden voller Vorfreude auf die besinnliche Zeit, die dieses Jahr in Eberbach neben Altbekanntem und -bewährtem auch einiges Neues zu bieten hat.

Denn viele Händler, Essensstände et cetera nehmen neben Euro auch eine neue Währung an: Der Ebertaler soll den Umsatz zusätzlich ankurbeln und für gegenseitiges Verständnis sorgen. "Es geht auch darum, Bewusstsein zu schaffen. Zusammen kann man viel erreichen: Wir Händler brauchen die Vereine und deren Mitglieder als potenzielle Kunden genauso, wie die Vereine lokale Geschäfte als Unterstützer und Sponsoren haben möchten", erläutert EWG-Mitglied Susanne Reinig.

Ebertaler sind eine temporär gültige "Währung" und haben den gleichen Wert wie Euro. Die EWG-Geschäfte können die Taler für ihre Kunden beim lokalen Einkauf als Dankeschön für die Treue mit den gekauften Produkten zusammen ausgeben. Als Faustregel gilt: Je größer der Einkauf, desto mehr Ebertaler. "Aber langjährige Stammkunden werden da sicher mitbedacht, auch wenn sie gerade nicht viel kaufen", ist sich Bauer sicher.

Einlösen kann man die Taler dann bei allen teilnehmenden Vereinen des Adventsprogramms und damit beispielsweise die Bratwurst oder Crêpes am Stand bezahlen. Die Vereine bekommen die angenommen Ebertaler am Ende von den ausgebenden EWG-Geschäften gegen eine Spendenquittung erstattet.

Die Möglichkeit zum Einlösen gibt es schon am ersten Adventswochenende beim Eberbacher Weihnachtsmarkt. Mit 20 Hütten wird der Neue Markt in ein kleines Weihnachtsdorf verwandelt, verspricht seinen Besuchern viel Abwechslung und lädt auch dazu ein, so manch handgefertigtes Weihnachtsgeschenk mit nach Hause zu nehmen.

Beim Schlendern über den Markt lässt sich das vielfältige kulinarische Angebot genießen. Neben Klassikern wie Bratwurst, Steak und Crêpes gibt es auch die Auswahl aus Wild-Spezialitäten, Kartoffelpuffer, Käsespätzle oder Schupfnudeln. Weihnachtliche Klänge in Verbindung mit dem Duft von Glühwein werden den Neuen Markt in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Auch in diesem Jahr wird beim Weihnachtsmarkt für die kleinen Besucher an allen drei Tagen ein Kinderkarussell seine Runden drehen und die ein oder anderen Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Der Eberbacher Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 1 Dezember, um 16 Uhr öffnen und bietet unter anderem Berufstätigen die Möglichkeit, sich nach Feierabend mit Kollegen zu einer Tasse Glühwein oder Punsch zu treffen. Gegen 19 Uhr wird Bürgermeister Peter Reichert als Schirmherr mit einem Grußwort den Markt offiziell eröffnen. Seine Rede wird umrahmt vom Posaunenchor Eberbach. Marktende wird gegen 22 Uhr sein.

Am Samstag öffnet der Markt um 11 Uhr seine Pforten. Auch die Steige-Grundschule präsentiert um 11 Uhr wieder ihr Weihnachtsmusical. Ebenfalls schon zur Tradition gehörend wird das Christkind gegen 12.30 Uhr eine kleine Ansprache halten, begleitet vom Posaunenchor Eberbach. Ab etwa 14.30 Uhr zeigt die Band "Not named yet" der Musikschule Eberbach ihr Können auf der Bühne des Weihnachtsdorfes. Im Anschluss um 17.30 Uhr werden die Besucher vom "Oldtime Duo" musikalisch unterhalten. Die Verkaufsstände sind bis 22 Uhr geöffnet.

Auch sonntags lädt der Markt seine Besucher ab 11 Uhr zu Glühwein und Gebäck ein. Schüler des HSG Eberbach sorgen um 14 Uhr für den nächsten musikalischen Programmpunkt auf der Bühne. Der Nikolaus hat sich ebenfalls angekündigt und wird ab halb drei den Kindern den Besuch des Weihnachtsmarktes versüßen.

Gegen 19 Uhr wird der Eberbacher Weihnachtsmarkt dann für das Jahr 2023 seine Pforten schließen. Auch die Weihnachtslose sind seit gestern in den EWG-Geschäften wieder zu kaufen. "Mitmachen lohnt sich", ist sich Bauer sicher. Denn die Preise haben die zunächst angepeilten 4000 Euro an Wert noch deutlich übertroffen. Insgesamt warten Gewinne für rund 5000 Euro auf die glücklichsten Hände. Die Auslosung findet am 20. Dezember im Hotel Karpfen statt.

Ebenfalls neu ist am Samstag und Sonntag die Hirschhorner Burgweihnacht. Ab 16 Uhr unterhält am Samstag das Duo Kapper & Autz mit seinen "Weihnachtsmelodien rund um die Welt". Sonntags übernimmt die KKM Hirschhorn e.V die Adventsmusik. An beiden Tagen kommt der Nikolaus und hat Geschichten sowie kleine Überraschungen für die Kinder dabei. Die etwas Größeren oder Mutigen dürfen sich an beiden Tagen beim Armbrustschießen versuchen, denn der Kampfhûs e.V. zeigt die Weihnachtsfeier im mittelalterlichen Stil.