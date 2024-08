Eberbach. (alr) Es dauert nicht mehr lange, bis sich das Riesenrad wieder in Eberbach dreht. Denn vom 23. bis 27. August findet der Kuckucksmarkt auf dem Festgelände in der Au statt. Doch ein Volksfest wäre kein Fest ohne die vielen Fahrgeschäfte, auf denen sich die Besucherinnen und Besucher – egal ob jung oder alt – vergnügen können. Mit insgesamt acht Fahrgeschäften ist für jede Menge Unterhaltung, hier und da sogar Nervenkitzel, gesorgt.

Wie bereits in den Jahren zuvor, bildet das Riesenrad "Colossus" von der Firma Göbel aus Worms das Herzstück des Marktgeländes. Durch die Gesamthöhe von 35 Metern erhalten alle, die schwindelfrei sind, einen fantastischen Blick über das Festgelände. Insgesamt 26 Gondeln bestücken das riesige Rad, das gegenüber vom großen Festzelt aufgestellt wird.

Auch die "Scooter World" ist ein bereits bekanntes Geschäft auf dem Kuckucksmarkt und wird in der Presseankündigung als "der Treffpunkt für die Jugend" betitelt. Doch nicht nur die Jugend kann sich auf der Fahrbahnfläche von fast 300 Quadratmetern austoben. Wer heiße Sounds und viel Action mag, ist beim Autoscooter der Familie Kauffmann aus Bopfingen dazu eingeladen, einzusteigen.

Der ebenfalls bereits bekannte Karussellklassiker "Beach Ployp" wird auch in diesem Jahr nicht fehlen. Im Fahrgeschäft von André Massel aus Waldgassen sollen die Herzen der Karussell-Liebhaberinnen und -Liebhaber durch Licht-, Feuer- und Wassereffekte höher schlagen. Drehen bis einem schwindlig wird: Das ist Programm bei Nachtigalls "Raupenbahn". Die Berg- und Talbahn von Enrico Nachtigall aus Torgau ziert zum ersten Mal den Eberbacher Kuckucksmarkt. Das Spezielle an diesem Fahrgeschäft ist, dass sich das Verdeck beim auf und ab fahren der Bahn verschließt.

Für die jüngeren, kleinen Besucherinnen und Besucher ist natürlich auch gesorgt. In der "Kinderwelt" von Wilhelm Henn aus Kaiserslautern werden in kleinen Staplern, Kranwagen, Feuerwehrautos und Hubschraubern die Runden gedreht. Für Kinder ein riesiger Spaß, für die Eltern ein guter Moment, nostalgisch zu werden. Rund herum und hoch hinaus geht es beim Babyflug "Kindertraum", und das auch nicht zum ersten Mal. Bei André Roder aus Karlsruhe können die Kinder in Flugzeugen, Drachen und Helikoptern in die Höhe steigen und auf die Köpfe der Eltern blicken.

Von Mexicocity nach Eberbach: Auch für die Kleineren gibt es eine Achterbahn, die über Berge und durch Täler fährt. "Mexicocity" führt sogar durch einen Tunnel im Gefälle. Die Bahn von Franziska Meeß-Gusik aus Herne steht beim 87. Kuckucksmarkt zum ersten Mal in Eberbach. Die letzte Neuheit der Fahrgeschäfte ist die Kinderschleife "Circus Circus" von Samy Zimmermann aus Stuttgart. In lustigen und farbenfrohen Gefährten geht es in Dauerschleife auf und ab.