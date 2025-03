Von Alissa de Robillard

Eberbach. Clowns tanzen mit Piraten und Leoparden sitzen mit Waldfeen und Bienen an einem Tisch. So etwas gibt es nur an Fastnacht – ganz besonders bei der Tour de Bütt. Fünf Lokale, fünf Büttenreden, organisiert von drei Karnevalvereinen:

Die Tour de Bütt der KG Kuckuck, der KG Urmel und des Clubs Eulenspiegel ist schon eine einmalige Sache