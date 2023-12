Von Uta Förster

Eberbach. Etwa 30 Interessierte waren in die Stadthalle gekommen, um sich über Änderungen im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und über Möglichkeiten eines Heizungstauschs zu informieren. Die Verbraucherzentrale und die städtische Klimaschutzabteilung hatten dazu eingeladen. Zum 1. Januar 2024 treten Änderungen in Kraft.

„So viel ändert sich gar nicht“, beruhigt Energieberaterin Kerstin Thomson, deren Schwerpunkt auf der Heizungserneuerung liegt. Foto: Uta Förster

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Klimaschutzmanager der Stadt, Anton Fleischmann, stieg die erfahrene Energieberaterin Dipl.-Ing. Kerstin Thomson ins Thema ein. In Bezug auf die vorherrschende Unsicherheit zu diesem Thema konnte sie die Zuhörer erst einmal beruhigen: "So viel ändert sich gar nicht!" Sie erklärte, dass in dem neuen Regelwerk lediglich viele kleine bereits bestehende Regeln zusammengefasst wurden, sodass die drastischen Veränderungen sich im Rahmen halten.

Unterstützung in allen Fragen rund um das Thema Energie liefern bundesweit über 900 Beratungseinrichtungen der Verbraucherzentrale, eine auch im Eberbacher Rathaus. Den Schwerpunkt ihres Vortrags legte Kerstin Thomson auf die Heizungserneuerung und die damit verbundenen Vorentscheidungen und Planungen. Sie zeigte in kurzen Punkten auf, welche Gründe für einen Heizungsaustausch sprechen. Darunter fielen Stichworte wie "hohe Heizkosten", "fehlende Regelmöglichkeiten", "hohe Reparaturkosten" oder "offensichtliche Schäden" bei der bestehenden Anlage.

Die neue Regelung, dass ab dem 1. Januar jede neu eingebaute Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden muss, gilt in erster Linie für Neubaugebiete. Längere Übergangsfristen sind in bestehenden Gebäuden möglich, und auch eine neue Ölheizung bleibt erlaubt, bis eine kommunale Wärmeplanung vorliegt.

Je nachdem, wann die Wärmeplanung für einen Stadtteil vorliegt, könne es sich lohnen, noch eine Gas- oder Ölheizung einzubauen, allerdings nur, wenn der Bau des Wärmenetzes sich noch über Jahre hinzieht und unter Beachtung, dass mit Staffelung spätestens im Jahr 2029 die neu eingebaute Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien zu betreiben ist. Ab 2045 dürfen keine Heizungen mehr mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.

Die Energieberaterin zeigte alternative Möglichkeiten des Heizens auf: mit Wärmepumpe, Solarthermie, Strom oder Hackschnitzeln. Auch Heizungen mit Biomethan oder biogenem Flüssiggas sowie einem Anschluss an ein Wärmenetz seien möglich.

Bei allen Überlegungen wies Thomson immer wieder darauf hin, sich bereits frühzeitig Gedanken über einen möglichen Heizungstausch zu machen. "Noch ist Zeit für eine ausführliche Planung und Beratung."

Anhand eines Fragenkataloges war es den Besuchern möglich zu prüfen, ob ein akuter Heizungswechsel bei ihnen anstehe bzw. welche Planungen über einen längeren Zeitraum in Angriff genommen werden können. Um von Fördermitteln zu profitieren, sei es dringend nötig, den Antrag für diese Fördergelder vor der Auftragsvergabe einzureichen. Gemeinsam mit einem Gebäudeenergieberater können dann Angebote eingeholt und verglichen werden und eine Entscheidung über das beste Konzept für die eigenen vier Wände getroffen werden.

Bei der anschließenden Fragerunde drehte sich viel um die Wärmeplanung in Eberbach, zu der jedoch noch keine konkreten Informationen gegeben werden konnten.

Klimaschutzmanager Anton Fleischmann stellt die Wärme-Wende von der Fernwärme hin zum Sonnenenergiehaus vor. Foto: Uta Förster

Anton Fleischmann schloss sich mit einem zweiten Vortrag seiner Vorrednerin an. Sein Schwerpunkt war mehr allgemein gewichtet, und er stellte die Wärme-Wende von der Fernwärme hin zum Sonnenhaus vor. Der Fachvortrag zeigte auf, dass auch äußerliche Gegebenheiten ausschlaggebend seien, welches Heizkonzept für das eigene Zuhause in Betracht gezogen werden könne. Fleischmann stellte das Bioenergiedorf Ünglert vor wie auch die Nahwärme in der Steige in Eberbach Nord.