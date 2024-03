Eberbach. Ab Sonntag bis Montag, 1. April, ist die Hohenstaufenstraße wegen Bauarbeiten für den Linienverkehr gesperrt, teilen die Stadtwerke Eberbach mit. Die Haltestellen "Schafbrücke", "Schafbrunnenstraße", "Verbindungsweg" und "Hohenstaufenstraße" können während der Baumaßnahme nicht bedient werden.

Alternativ wird in der Friedrichsdorfer Landstraße in Höhe des Schafwiesenwegs sowie in Höhe des Verbindungsweges eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Fahrgäste der Haltestelle "Schafbrücke" und "Schafbrunnenstraße" können auf die Ersatzhaltestelle "Schafwiesenweg", Fahrgäste der Haltestellen "Verbindungsweg" und "Hohenstaufenstraße" können auf die Ersatzhaltestelle "Verbindungsweg" in der Friedrichsdorfer Landstraße bzw. die Haltestelle "Jahnplatz" ausweichen.

Auch interessant Eberbach: Die L524 ist wieder dicht

Betroffen sind die Linien 802 Eberbach/Nord, 802a Eberbach/Nord, 809 Eberbach/Nord und 808 Schülerverkehr. Nähere Informationen gibt es unter www.stadtwerke-eberbach.de und Telefon 06271/92090.