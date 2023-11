Von Uta Förster

Eberbach. Drei intensive Wochen liegen hinter den 21 Schülerinnen und Schülern des Hohenstaufen-Gymnasiums (HSG). Sie waren mit ihren Lehrern Michael Wohlers und Johannes Ferencik am 14. Oktober früh morgens zum Schüleraustausch nach Ephrata im nordamerikanischen Bundesstaat Pennsylvania gestartet. Wenn alles planmäßig verläuft, kommen sie heute Nachmittag von ihrer Reise zurück.

Mit im Gepäck war viel Aufregung, die Austauschschüler in Ephrata wiederzusehen, die im Sommer Eberbach besucht hatten. Nach einer gemeinsamen Fahrt zum Frankfurter Flughafen, einer spannenden Polizeikontrolle und einem etwas verspäteten, aber reibungslosen Flug, trafen sie am späten Nachmittag in Philadelphia, Pennsylvania, ein. Mit dem Bus ging es weiter in Eberbachs Partnerstadt Ephrata, wo am Abend der heiß erwartete Homecoming Dance stattfand. Nach einem langen Tag gönnten sich am Sonntag alle erst einmal etwas Ruhe in den Gastfamilien.

Nach einem "normalen" Schultag fand am 17. Oktober ein Ausflug nach Philadelphia mit einem typischen US-Schulbus statt, was allein schon ein Abenteuer für sich war. Während einer Walkingtour mit einem "coolen Tourguide", wie er von einer Schülerin auf dem Reiseblog auf der HSG-Homepage beschrieben wird, erfuhr die Gruppe Interessantes über die Geschichte der Stadt. Natürlich wurde der Independence National Historical Park besucht. Besonders beeindruckt waren die Schülerinnen und Schüler sowohl von der großen "Liberty Bell", wie auch von dem Originalstuhl, in dem George Washington einst saß und vom Präsidententisch, auf dem die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten unterzeichnet worden ist.

Einen Tag später ging es mit den Austauschpartnern in die drei Stunden weit entfernte Hauptstadt, nach Washington DC. Dieser Tag machte auf die Schülerinnen und Schüler sehr viel Eindruck. Neben einigen Museen und Denkmälern wurden natürlich auch das Weiße Haus und das Kapitol besucht, bei dem der Geschichtsunterricht ganz praktisch erlebbar wurde. Aber auch die scharfen Sicherheitskontrollen waren ein Erlebnis. Viel größer hatten sich die Schüler den Präsidentensitz vorgestellt.

Ein Besuch der Bethany Mennonite School unweit von Ephrata stand am Ende der ersten Woche auf dem Programm. Die deutschen Gäste fühlten sich dort in die Zeit ihrer Urgroßeltern zurückversetzt. Auch kamen sie in Kontakt mit dem in dieser Gegend gebräuchlichen Pennsylvania Dutch, einem Dialekt ähnlich dem Pfälzischen.

Das Wochenende verbrachten die Jugendlichen in ihren Gastfamilien, bevor in Woche zwei neue Abenteuer erlebt wurden. Zum Beispiel wurde neben einer Altstadtführung durch Ephrata auch das Kloster besucht, das von dem ausgewanderten Eberbacher Konrad Beisel einst dort gegründet worden ist. Ein Amish-Dinner und das offizielle "Farewell-Dinner", das Abschiedsdinner wurden gegeben, außerdem lockten Sportveranstaltungen wie das Home Football Game der Ephrata Highschool.

Die letzte Woche barg noch einmal ein ganz besonderes Highlight des USA-Aufenthaltes, denn die HSG-Gruppe machte sich am vergangenen Dienstag früh morgens mit dem Bus auf den Weg in die nie schlafende Metropole New York City. Und hier wurden alle großen Sehenswürdigkeiten mitgenommen, die man bei einem Besuch in "NYC" gesehen haben muss.

Eine geführte Tour durch die Stadt gab einen groben und weitläufigen Überblick. Richtig besucht wurden natürlich auch die Freiheitsstatue, das 9/11-Memorial und das UN-Hauptquartier. Am letzten Abend genossen die Jugendlichen mit ihren Lehrern eine sensationelle Vorstellung des Broadway-Musicals "Aladdin" im Theater.

Viel zu früh ging es dann am gestrigen Donnerstag Richtung John F. Kennedy-Flughafen, um die Heimreise anzutreten. Müde und mit vielen Eindrücken und Erinnerungen wird die Gruppe heute am frühen Nachmittag zurück in Eberbach erwartet.