Von Peter Bayer

Eberbach. Wenn es am kommenden Donnerstag im Gemeinderat um den Wirtschaftsplan und die Finanzplanung der Städtische Dienste Eberbach geht, wird zum ersten Mal nach zehn Jahren nicht mehr Günter Haag den Mitgliedern des Gemeinderats Rede und Antwort stehen. Künftig wird dies die Aufgabe seines Nachfolgers Wolfgang Kressel sein. "Ich beneide ihn nicht", sagt Haag, der zum 1. Januar in den Ruhestand ging und noch einmal auf seine Zeit in Eberbach zurückblickte.

Die Situation, die Haag vorfand, als er in Eberbach ankam, war alles andere als gut. Gab es zeitweise sogar zwei Werksleiter, war die Stelle zuletzt fast ein dreiviertel Jahr unbesetzt. "Die Stadtwerke Eberbach hatten als Eigenbetrieb wirtschaftliche Probleme, acht Jahre lang haben sie nur Verluste geschrieben", erinnert er sich. Und dachte sich, da wäre ein Kaufmann sinnvoll. Ausgeschrieben sei damals nämlich ein Ingenieur gewesen.

Am 1. Juli 2014 hat Haag die Leitung der Stadtwerke Eberbach übernommen. Sein Lieblingsprojekt sei es gewesen, die Stadtwerke Eberbach aus der Verlustzone zu bringen. Das ist ihm auch gelungen, er hat sie von den roten in die schwarzen Zahlen geführt. War es 2014 noch ein fünfstelliges Plus, wurden in den Jahren 2015 bis 2020 zum Teil über 500.000 Euro erwirtschaftet, erinnert er sich. Geholfen habe dabei die Optimierung der Energiebeschaffung. Und eine vom Alter her gute Mischung der Führungsmannschaft.

Nicht alles, was er angestoßen hat, ist abgeschlossen. Zwei große Projekte prägten sein Wirken, aus seiner Sicht. "Wasser 2025" und die nachhaltige Stabilisierung der Stadtwerke. Letzteres hat er 2015 mit der Ausgliederung der Energieversorgung in die Stadtwerke Eberbach GmbH begonnen und 2020 abgeschlossen. Die Bereiche Bäder, Verkehr und Wasser gehören den Städtischen Diensten Eberbach. Nicht abgeschlossen ist das Projekt "Wasser 2025". Nach der Verkeimung des Trinkwassers hatte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises kurzfristige sowie langfristige Maßnahmen gefordert.

Die Weichen für die Zukunft sieht Haag zwar als gestellt, aber für seinen Nachfolger "gibt es noch genug zu tun". Dabei geht es nicht nur um das Wasser. Die angestrebte Klimaneutralität Eberbachs bis zum Jahr 2035 ist eine weitere Herausforderung und ein weiteres Geschäftsfeld für die Stadtwerke. Der "Fahrplan" für die Belegung städtischer Dächer mit Fotovoltaikanlagen sei da und auch bereits vorgestellt worden. "2024 geht’s los", sagt Haag. Hierfür müsse allerdings das Stromnetz entsprechend verstärkt werden.

Zum Zurücklehnen in den letzten Monaten vor der Rente blieb Günter Haag keine Zeit und Gelegenheit. Denn zu all den großen Herausforderungen und Schwierigkeiten kam noch die Coronazeit mit allen Problemen hinzu. Kaum war diese überstanden, die Stadtwerke "mit einem blauen Auge durchgekommen", folgte die Energiepreiskrise. Während viele Kollegen in anderen Stadtwerken vorzeitig in den Ruhestand gingen, sei das für ihn nicht infrage gekommen. Er blieb. "Die Stadtwerke haben in Eberbach einen Marktanteil von 80 Prozent, leiden aber unter Fachkräftemangel, zwei Führungspositionen sind nicht besetzt." Unter diesen Bedingungen wollte er nicht vorzeitig gehen. "Mein Ziel war es, mit den Stadtwerken unbeschadet das Tal der Tränen zu durchschreiten", sagt Haag über seine Motivation. Von der Struktur her sieht der ehemalige Geschäftsführer die Stadtwerke für die künftigen Herausforderungen "gut aufgestellt", das Fachpersonal müsse jedoch sein Nachfolger Wolfgang Kressel regeln.

Günter Haag selbst hat es nach Schwäbisch Hall gezogen, wo er sich verstärkt seinen Hobbys widmen will. Bei schlechtem Wetter wird da wohl öfter die Modelleisenbahn zum Zuge kommen – allerdings "im Rahmen", wie er sagt. Den Kontakt zu Eberbach will er nicht gänzlich abreißen lassen, die Stadt öfter besuchen. Bei schönem Wetter dann auch schon mal auf seinem Motorrad. Was er dann sicher nicht dabei haben wird, ist sein Markenzeichen während all der Sitzungen im Gemeinderat: seine Aktentasche. "Ich finde auf dem Papier die Sachen einfacher als auf dem iPad", verrät er, warum er sie immer dabei hatte. Nun hat sie aber ausgedient und wurde in die Ecke gestellt.