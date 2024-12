Eberbach. (coe) Seit elf Jahren wirkt Pfarrer Gero Albert in Eberbach. "Gern", wie er sagt, "bin ich doch in der Kurpfalz, im Norden Mannheims, aufgewachsen". Viele Menschen in Eberbach seien ihm ans Herz gewachsen.

Mehr als drei Jahre lang hat er sich außerdem – nach dem Weggang von Pfarrerin Nadine Jung-Gleichmann 2021 nach Schweinfurt – als Vakanzverwalter in der Gemeinde Schönbrunn