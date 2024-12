Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Ein ungewöhnliches leuchtendes Zeichen fand sich am vergangenen Samstag beim Eingang des Polizeireviers in der Kellereistraße. Ein in Kerzen strahlendes "R", der erste Buchstaben eines Vornamens. Die uniformierten Beamten gedachten damit des am 31. Mai in Mannheim ermordeten Polizeihauptkommissars Rouven Laur. Er wäre an diesem Samstag 30