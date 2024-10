Von Elisabeth Murr-Brück



Eberbach. Gewohnt großes Interesse fand auch in diesem Jahr der Patienten-Informationstag der GRN. Wie immer waren die Themen praxisnah ausgesucht und wurden gut verständlich erklärt. Von den Besuchern hochgeschätzt wird die Möglichkeit, im Anschluss im persönlichen Gespräch zu erfahren, was sie immer schon über ihre Beschwerden wissen wollten, aber öffentlich nicht fragen mochten.

Klingt witzig, ist aber alles andere als lustig: Die "Schaufensterkrankheit" bedeutet, dass die Beine schon nach kurzen (und zunehmend kürzeren) Gehstrecken so weh tun, dass man eine Pause einlegen muss: Ein Alarmsignal, das man unbedingt ernst nehmen soll, erklärt Professor Grigorios Korosoglou, Chefarzt der Kardiologie und Angiologie in den GRN-Kliniken Weinheim und Eberbach auf dem diesjährigen Patienten-Informationstag.

Ausgelöst werden die Schmerzen durch Ablagerungen (Plaques) an den Wänden der Beinschlagader, die den Blutfluss zunehmend behindern. Fachbegriff: periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK). Unbehandelt schreitet sie fort und kann schlimmstenfalls bis zur Amputation führen. Plaques in den Beinarterien bedeuten in aller Regel aber vor allem, dass sie sich auch in anderen Gefäßen finden, sie bedeuten ein erhebliches Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.

Wie geht Gelenkersatz mit Dr. Martin Stark. Nicht für den Hausgebrauch. Foto: emb

Die wesentlichen Risikofaktoren sind identisch mit denen der pAVK: Rauchen, Ernährung, Bewegungsmangel, Blutfette, Diabetes, genetische Veranlagung und Lebensalter. Risikopatienten sollten einen LDL-Cholesterinwert von höchstens 55 mg anstreben. Es dürfe auch durchaus weniger sein, sagt Professor Koriosoglou, auch wenn das immer wieder kontrovers diskutiert werde: "Die Studienlage spricht klar dafür." Vom Ultraschallbild der Halsschlagader lässt sich auf den Zustand auch der anderen Arterien schließen.

Nach genauer Befragung (Anamnese) der Patienten und Labordiagnostik lässt sich der Verdacht auf eine pAVK erhärten, indem man die Blutdruckwerte von Arm und Bein in Beziehung setzt.

Ein drohender oder schlimmstenfalls bestehender Verschluss wird je nach individueller Situation unterschiedlich behandelt, klassisch chirurgisch oder "interventionell" als punktgenauer kleiner Eingriff. Eine schonende Alternative ohne Vollnarkose vor allem für die überwiegend älteren Patienten, die häufig Begleiterkrankungen aufweisen. Das Gefäß kann mithilfe eines Ballons aufgedehnt ("dilatiert") werden, er gibt dabei ein Medikament ab, das eine erneute Verengung verhindern soll. Über einen Katheter mit einem hochfrequent rotierenden Messer mit Hilfe von Ultraschall können die Plaques schonend abgetragen werden, ohne dass das Gefäß dabei verletzt wird. Das ermöglicht in den meisten Fällen den Verzicht auf Stents, in Eberbach steht dafür ein hoch qualifiziertes Team mit den entsprechenden Geräten zur Verfügung.

Foto vom Patiententag 2023, auf dem Herr Dr. Nitsche, Herr Prof. Korosoglu, Herr Dr. Hewel, Herr Dr. Löffler, Herr Dr. Voegele und Herr Dr. Stark (v.l.nr.) Foto: grn

Plötzliche Schmerzen im Unterbauch, links, Krämpfe, Durchfall, manchmal Fieber: Blinddarm? Aber der ist rechts. Die Symptomatik lässt auf entzündete Divertikel schließen. Die Erkrankung Divertikulitis kommt vergleichsweise häufig vor, trotzdem wenig bekannt ist, sagt GRN-Chefarzt Dr. Bernhard Nitsche, als Internist und Gastroenterologe ist er regelmäßig damit befasst.

Divertikel sind Ausstülpungen der Darmschleimhaut in Lücken in der Darmwand, sie finden sich bei mehr als der Hälfte aller Menschen über 70, zunehmend aber auch bei Jüngeren. In westlichen Ländern finden sie sich häufiger, die Ursachen werden dem Lebensstil zugeordnet: Fleischlastige und ballaststoffarme Ernährung, wenig Bewegung, vor allem Rauchen, aber auch die genetische Disposition könnte eine Rolle spielen, Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Bei etwa einem Prozent der Betroffenen kommt es zu einer Entzündung, die durchaus auch einen schweren Verlauf nehmen kann.

Zur Diagnose gehört auch die Bestimmung des Entzündungsproteins CRP, der ermittelte Wert lässt auch zuverlässig auf das Verlaufsstadium und damit die Brisanz schließen. Vier bis sechs Wochen nach dem Abklingen eines akuten Geschehens sollte eine Darmspiegelung erfolgen, um ein mögliches Krebs-Geschehen abzuklären.

Leichte Verläufe müssen häufig nicht behandelt werden, auch 90 Prozent der Blutungen hören von selbst auf. Hat sich ein Abszess gebildet, erfolgt bis zu einer Größe von drei Zentimetern eine Antibiotika-Therapie. Sind sie größer, bei Fisteln (Verbindungen zu einem benachbarten Organ), ist die viszeral-chirurgische Abteilung von Dr. Thorsten Löffler zuständig.

Ein Divertikel-Durchbruch in den Bauchraum stellt einen absoluten Notfall dar, der ein sofortiges Eingreifen erfordert. Muss der befallene Darmabschnitt entfernt werden, kann bis zur Abheilung der neu verbundenen Abschnitte ein künstlicher Darmausgang nötig sein.

Gelenkersatz ist das nächste Thema. Es fängt damit an, dass manche Bewegungen nicht mehr geschmeidig und automatisiert ablaufen, sie werden zunehmend als unangenehmer empfunden, tun erst mal nur kurz und schließlich dauerhaft weh: Ein typischer Arthrose-Verlauf, wenn die Knorpelschicht zwischen Gelenkkopf und Pfanne immer dünner wird, bis sie komplett verschwindet.

Bewegung ist dann mitunter kaum noch möglich, die Schmerzen werden auch bei Ruhe immer heftiger. Der Leidensdruck ist ein wesentliches Kriterium bei der Entscheidung für ein Kunstgelenk (Endoprothese), zumal die negativen Auswirkungen von Bewegungsmangel und Muskelabbau auf die körperliche wie seelische Gesundheit bekannt sind.

Hüfte und Knie sind als größte Gelenke am häufigsten betroffen. Seit 2015 stellt sich das Endoprothetikzentrum an der GRN Eberbach jährlich einem strengen Zertifizierungsverfahren, drei Bäumchen kennzeichnen nach AOK-Definition "überdurchschnittliche Behandlungsqualität mit geringem Risiko für Komplikationen und unerwünschte Ereignisse."

Oberarzt Dr. Sami Chenouda erklärt die Abläufe. Komplikationen sind äußerst selten, das größte Risiko stellt eine Infektion dar: Nicht mit Krankenhauskeimen, sondern mit denen, die Patienten auf ihrer Haut haben; vorbeugend erhält dafür jeder Patient ein spezielles Dusch-Set.

Beim Kniegelenk hat sich seit einigen Jahren die sogenannte Schlittenprothese als Teilprothese etabliert, wenn nur eine Seite des Gelenks betroffen ist. Dabei werden die funktionswichtigen Kreuzbänder geschont, die Bewegung entspricht der eines natürlichen Gelenks. Durch den Kunststoff Polyethylen beim Gelenkersatz ist der Abrieb erheblich geringer, ein Hüftgelenk sollte mindestens 15-20 Jahre halten, auch bei Kniegelenken hat sich die Haltbarkeit deutlich verlängert.

Es gibt schlimmere Bilder: Optisch sieht Blasenkrebs aus wie ein kleiner Blumenkohl. Nur: Man sieht ihn nicht und man spürt ihn auch nicht. Der einzige Hinweis ist Blut im Urin, sagt Urologie-Chefarzt Dr. Jan Voegele. Männer sind dabei klar im Vorteil: Sie sehen es sofort und es kann nur aus der Blase kommen. In jedem Fall ein Warnsignal mit Risiko-Umkehr: "Wenn es wehtut, ist es meist nicht gefährlich."

Blasenkrebs ist der zweithäufigste urologische Tumor, mit 24.000 Neuerkrankungen pro Jahr bei Männern, 7000 bei Frauen. Der Altersgipfel liegt zwischen 60 und 70 Jahren. Gefährdet sind vor allem Raucher und Menschen, die beruflich Gefahrenstoffen ausgesetzt sind wie bei der Teerverarbeitung, in der chemischen und Farbindustrie.

Früh erkannt ist Blasenkrebs in etwa 95 Prozent der Fälle heilbar, sagt Dr. Voegele. Goldstandard bei der Diagnose ist eine Blasenspiegelung, die - sachkundig durchgeführt - kaum belastend sei. Eine zuverlässige Aussage mittels kommerzieller Blasenkrebs-Tests sei nicht erwiesen, ebenso wenig existiere ein Bluttest.

Oberflächliche Tumoren können endoskopisch abgetragen werden, ist der Krebs aber bereits in die Wand der Harnblase eingewachsen, muss diese entfernt werden. In günstigen Fällen besteht die Möglichkeit einer künstlichen Blase (kontinente Ableitung). Primär wird jedoch immer ein multimodales Vorgehen angestrebt, bei dem die Blase erhalten werden kann.