Eberbach. (red) Für viele Kinder geht am Montag, 9. September, die Schule wieder los. Aber eben nicht für alle. Hier ist eine Übersicht, wann welche Klassen starten: In der Dr.-Weiß-Grundschule beginnt der Unterricht der Klassen 2 bis 4 am Montag um 8.45 Uhr. Das gilt auch für die 2. bis 9. Klassen des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ).

Unterrichtsende ist am