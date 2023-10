Eberbach. "Schülererlebnis im Musikstudio" hieß es an zwei Tagen für die Jugendlichen der Ausbildungsvorbereitung der Theodor-Frey-Schule in Eberbach. Das Who.am.I.-Team machte mit den Schülern Workshops und Projekte für ein ganz besonderes alltagsfernes und musikalisches Erlebnis. Das Ziel der Veranstaltung: einen gemeinsamen Text zu verfassen, ihn ausdrucksstark und mit Spaß zu performen und den Song der Gruppe unter Profibedingungen im Studio aufzunehmen.

Als Studio diente in diesem Fall ein Lehrerbüro, und das Team brachte sein Profi-Equipment mit. Die Schüler waren sehr beeindruckt: "Was haben die denn für eine coole Anlage dabei? Habt ihr die nur wegen uns mitgebracht?" Vor allem das Sprechen in ein Mikrofon stellte einige Schüler zu Beginn des Workshops vor eine große Überwindung. "Ich spreche da nicht rein, ich hasse meine Stimme," äußerten sich einige Schüler.

Diesen Satz hört das Team immer wieder und deshalb machten sie deutlich, dass die Stimme ein sehr wichtiges Werkzeug in allen Bereichen für die Schüler ist. Sie müssen ihre Stimme für sich einsetzen, wenn sie im Leben vorankommen möchten, dass sie ihre Komfortzone verlassen und auch mal Sachen machen müssen, die sie nicht machen möchten. Viel Zeit, Ruhe und Geduld der Gruppe unterstützte die Schüler und am Ende ist es allen gelungen, etwas ins Mikrofon zu sprechen.

Es war erstaunlich, die Gruppe dabei zu beobachten, wie rücksichtsvoll sie zueinander waren. Das Who.am.I.-Team schaffte durch professionelles Coaching und flexibel reagierende Konzeptionen den Rahmen für den Erfolg und bereitete und begleitete den Weg zum Ziel. Die Schüler handelten aktiv und gestalteten den Workshop mit, anstatt nur daran teilzunehmen.

Dabei wurden emotionale, körperliche und kognitive Ebenen angesprochen, einbezogen und gefördert. Die Schüler hatten große Freude an den Workshops und sind jetzt stolz auf das Ergebnis – ihren eigenen Klassensong.