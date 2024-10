Eberbach. (coe) Seit dem 3. Oktober ist das Hallenbad in Eberbach geöffnet, so dass das Schul- und Vereinsschwimmen sowie der öffentliche Badebetrieb wie gewohnt weiterhin möglich ist. Aus diesem Anlass lädt der Förderverein der Eberbacher Schwimmbäder e.V. am Donnerstag, 10. Oktober, um 15.30 Uhr zur offiziellen Eröffnung des alten Hallenbades ein.

Bei einem Glas Sekt oder Orangensaft wird zusammen mit dem Betriebsleiter der Stadtwerke Eberbach, den Eberbacher Bürgern und diesmal auch mit Vertretern des TV 1846 Eberbach e.V. und der DLRG Ortsgruppe Eberbach e.V. "gefeiert, dass der Start in die kalte Jahreszeit für Schwimmer, Schwimmenlernende und Fitnesssportler in Eberbach so gut geklappt hat", teilt Jens Thomson mit.

Bei diesem Termin soll aber auch darüber informiert werden, welche Vorteile der Neubau des Hallenbades – auch für das Freibad – hat, warum eine Verschiebung des Baustartes um zwei Jahre den Neubau gefährden könnte und inwieweit davon auch das Freibad betroffen sein könnte.

Wie berichtet, hat die Mehrheit des Gemeinderats in einer Sondersitzung Anfang September dafür gestimmt, den Ersatzneubau des Hallenbads für maximal zwei Jahre zurückzustellen, weil der Stadt nun das Geld dafür fehlt. Auf 16,2 Millionen Euro waren die Kosten für das Projekt noch im Juni 2023 veranschlagt, 2026 schon sollte die neugeplante Freibad-Hallenbad-Kombination fertig sein.

Am Donnerstag will der Förderverein außerdem mitteilen, "dass nach diesem letzten Gemeinderatsbeschluss zur Verschiebung des Baubeginns auch alle Spendenaktionen des Fördervereins vorerst leider verschoben werden müssen". Diese sollten eigentlich jetzt im Oktober starten.

"Der Förderverein setzt sich aber weiterhin für einen ganzjährigen, energiesparenden Bäderbetrieb in Eberbach ein: 4,5 Monate in einem modernisierten Freibad und 7,5 Monate in einem neuen Hallenbad. Der Vorstand bedankt sich in diesem Zusammenhang für die große Unterstützung seit zehn Jahren und besonders in den letzten Monaten durch Vereine, durch sehr viele engagierte Eberbacher und durch Bürger aus den umliegenden Gemeinden. Er werde weiterhin aktiv bleiben", erklärte Thomson.

Info: www.fv-ebz.de