Eberbach. (alr) Zum zweiten Mal in diesem Jahr überreicht das Flohmarktteam der evangelischen Kirchengemeinde einen Scheck an das Diakonische Werk in Eberbach. Insgesamt 6600 Euro sind beim Flohmarkt am Apfeltag und am Vortag zusammengekommen.

"Es ist gar nicht so lange her, seit wir das letzte Mal zusammen saßen", begrüßt Jochen Bach, Bezirksleiter des Diakonischen Werks die Gäste des Flohmarktteams. Mit dabei sind sieben Frauen, die an der Organisation und Durchführung der Flohmärkte maßgeblich beteiligt sind, sowie Diakon Hans-Jürgen Habel, der die Aktionen leitet. Der Erlös kommt Hilfsbedürftigen zu Gute in Form einer sogenannten Beihilfe.

Durch Inflation, Miet- und Strompreiserhöhung kann es vorkommen, dass Menschen in eine finanzielle Schieflage geraten. Das gespendete Geld wird dafür verwendet, um schnell und vor allem unbürokratisch helfen zu können. "Die Weihnachtszeit ist natürlich immer ein Thema", sagt Bach.

Da sei es schön, wenn man den Menschen ein wenig unter die Arme greifen könne. Seit in Eberbach die Schuldnerberatung angeboten wird, seien auch ein paar mehr Klienten dazu gekommen, so der Bezirksleiter. Etwa 400 bis 500 Personen und Familien nehmen im Kirchenbezirk die Beratungsangebote des Diakonischen Werks in Anspruch.

So gibt es neben der Schuldnerberatung zum Beispiel auch die Schwangerschaftsberatung. Die Beihilfe sei keine dauerhafte Zahlung, verdeutlicht Bach. "Sie ist meist eingebettet in eine laufende Beratung, wenn sich Menschen in einer Krise befinden." Das Geld dient als kleine Hilfe oder Unterstützung in einer brenzligen Situation.

Über 12.000 Euro sind in diesem Jahr bei den Flohmarktverkäufen zusammen gekommen. "Das ist viel, bedenkt man, dass die meisten Artikel nur kleinere Eurobeträge kosten", sagt eine der Ehrenamtlichen. Diakon Habel zeigt sich zufrieden. Er sehe im Moment eine Steigerung in den Umsätzen im Vergleich zu den vergangenen Jahren. "Es wäre natürlich schön, wenn wir jedes Jahr ein paar hundert Euro zulegen würden."

Diese Leistung sei vor allem den über 20 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu verdanken, die mit viel Eigeninitiative die Flohmärkte organisieren und durchführen. Doch auch das Flohmarktteam steht bald vor einer schwierigen Situation: "Wir haben ein Nachwuchsproblem", sagt Habel. "Uns fehlen Menschen, die einen gesunden Rücken haben."

Das tut der guten Laune und Stimmung im Team aber keinen Abbruch. Noch am Tag der Scheckübergabe diskutieren die Ehrenamtlichen freudig über die Farben der kommenden Flohmarktuniform und die Anbringung der Namensschilder.

Am weihnachtlich dekorierten Tisch wird das Engagement am vergangenen Flohmarkt gewürdigt. Foto: Alissa de Robillard

Was sich dieses Jahr besonders gut verkauft hat waren Geschirr, Pfannen und Töpfe, erinnern sich die Helferinnen. Aber auch Vorratsdosen, Vasen und Schuhe seien gut gelaufen. Von den Spielsachen seien vor allem die Puzzles schnell weg gewesen. "Die Leute spenden und kaufen großzügig ein an den Flohmärkten, weil sie wissen, dass das Geld in Eberbach bleibt", so Habel.

Der nächste Flohmarkt wird am Frühlingsfest im kommenden Mai stattfinden. Am Wochenende vom 11. und 12. Mai soll dann wieder fleißig ein- und verkauft werden, um den Erlös von diesem Jahr zu übertreffen.