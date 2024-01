Von Uta Förster

Eberbach. Am gestrigen Montag und am heutigen Dienstagvormittag informierten sich Eberbacher, Neckarsteinacher und Neckargemünder Schüler aus den neunten und zehnten Klassen an der Theodor-Frey-Schule (TFS) über Ausbildungsberufe.

Für die Info-Tage, die die gewerbliche und kaufmännische Schule auf diese Art und Weise bereits zum zweiten Mal anbietet, hat sie sich mächtig ins Zeug gelegt. Mit Tablets ausgestattet können die Schüler in kleinen Gruppen eine Rallye durchs Schulhaus absolvieren, bei der am Ende sogar kleine Preise locken.

Ganz praktisch geht es im Bereich der Fliesenleger zu, bei denen eine Fliese auf Maß zugeschnitten werden darf. Foto: Uta Förster

"In früheren Jahren haben unsere Schüler hier die Besucher durch das Schulhaus geführt", berichtet Oberstudienrätin Hanna Gegner. "Leider war dieses Konzept für die Besucher nicht immer so spannend, sodass wir mit Actionbound im letzten Jahr erstmals diese Rallye ausgearbeitet haben.

Auch Infoabende für Eltern haben wir inzwischen verworfen. Wir möchten, dass die Schüler selbst unsere Schule kennenlernen und sich informieren." In diesem Jahr sind erstmals auch Firmen mit ihren Ständen mit von der Partie, deren Auszubildende selbst auch an der Theodor-Frey-Schule lernen.

Die Theodor-Frey-Schule ist mit 580 Schülern und 45 Lehrern eine eher kleine berufliche Schule, aufgeteilt in zwei Bereiche: den kaufmännischen sowie den gewerblichen Zweig.

Den Besuchern wird viel geboten. So gibt es neben allgemeinen Informationen zur Berufsschule und seitens der Ausbildungsbetriebe auch ganz praktische Bereiche, die sie kennenlernen können.

Zum Beispiel muss im Berufsfeld "Fliesenleger" eine Fliese auf Maß zugeschnitten werden. Bei den "Fachkräften für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice" gibt es eine Challenge, wer am schnellsten eine Schranktür einhängen kann. Hier gilt es die Zeit von 11,89 Sekunden zu unterbieten, die eine Gruppe vorgelegt hat.

In der Übungsfirma, die im Rahmen des Berufskollegs während des Unterrichts läuft, können die Schüler sehen, wie der Alltag in einem Büro praktisch abläuft. Theorie und Praxis werden hier vereint und bringen den Lernstoff auf anschauliche Weise nah.

Die Rallye macht den Schülern Spaß. So erzählen drei Jungen aus der 9. Klasse der Gemeinschaftsschule, dass sie die TFS wirklich gut finden. "Die Schule gefällt uns. Die haben hier so viele Angebote. Auch mit Sport und so."

Sie berichten von den Fragen, die sie bei der Rallye beantworten müssen: Zum Beispiel, wie viele Zähne ein Sägeblatt hat. Zwei Mädchen aus der 10. Klasse erzählen, dass auch Fragen speziell zur Ausbildung gestellt wurden, zum Beispiel, was in einer bestimmten Firma produziert wird oder wie lang die Ausbildungszeit ist.

Im Gegensatz zu noch vor einigen Jahren sind alle anwesenden Firmen heute händeringend auf der Suche nach Auszubildenden. Auch für den Herbst sind noch eine Reihe Ausbildungsstellen in verschiedensten Bereichen offen. Von der Firma NDW Draht und Stahl GmbH ist zu erfahren, dass es für die Firmen inzwischen sehr wichtig ist, selbst aktiv zu werden, um Auszubildende anzuwerben. Dafür sind solche "Messen" eine gute Möglichkeit.

Die Firma Asteelflash, die als Dienstleister beispielsweise Steuerungen für die Bahn herstellt, bietet zusätzlich auch Praktika und Ferienjobs an, um den Betrieb kennenzulernen. Auch bei der Firma Meto International können Praktika absolviert werden, über die App praktikumswoche.de auch teilweise nur für einen Tag.

Die Firma Beckenbach GmbH hat ein Formular für eine Schnellbewerbung mitgebracht. Hier kann bei Interesse ein schneller Kontakt für weitere Gespräche geknüpft werden. Der Auszubildende von Gelita, der im Sommer seinen Abschluss macht, berichtet von seiner Ausbildung als Industriekaufmann. "Die Lehrer hier an der Schule bieten wirklich leidenschaftlichen Unterricht." Der Bezug zwischen Theorie und Praxis ist gegeben.

Auch die Gelita AG, Catalent Pharma Solutions und Krauth Technology haben für dieses Jahr noch Ausbildungsstellen zu vergeben und freuen sich über Bewerbungen.