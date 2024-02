Von Peter Bayer

Eberbach. Geschätzt 7000 Menschen säumten am Dienstag den Weg des Eberbacher Fastnachtsumzugs, begleiteten gut zwei Stunden lang mit lautem Hoja und Helau die 75 Zugnummern. Die ersten hatten sich bereits eine Stunde vor Beginn die ihrer Meinung nach besten Plätze gesichert.

Hingucker waren die Fastnachtsfreunde Eberbach mit ihrem "Zirkus Halli Ringmaul", die Rasselbande beim "Karneval in Venedig" oder die "verschlumpften" Karnevalfreunde Haidebow, aber auch die anderen Wägen oder Fußgruppen zeigten sich einfallsreich.

Mit gut einer Viertelstunde Verspätung setzte sich der Zug mit dem Fahrzeug der Polizei, dem Eber vom Stadtbauamt und dem Fanfarenzug an der Spitze in Bewegung. Traditionell folgten die Gruppen der KG Kuckuck, beginnend mit den "Rosenkavalieren".

Es folgten die Eier, Küken und Kids. "Bunt gemischt" präsentierten sich die Ohrsberger Waldkinder, während es die "Dorfkinder" eher mit Bembel und Apfelwein hielten. "Pleutersbach und Friends" hatten sich des Themas "100 Jahre Disney" angenommen. Mit der Wassersucher- und der Prinzengarde nahm die Karnevalgesellschaft Mudemer Wassersucher teil.

"Ich hab noch niemals nein gesagt" behaupteten die Stadtschwalben der KG Kuckuck, ehe die Nesthocker ihre Lieder von 1960 bis 2000 präsentierten. Bunt trieben es die Gurkenrutschler mit ihren einfallsreichen Kostümen. Den Fabelwesen Drachen, Wunschbäume, Elfen oder Chimären in der Wimmersbacher Natur auf der Spur waren die Wimmersbacher Ratze. Nach zwölf Jahren Siesta feierten die Abis 2024 des Hohenstaufen-Gynasiums jetzt Fiesta, während es sich die Hirschthäler beim Après-Ski gut gehen ließen.

Waren die Meckis von MGV und Gymnastikclub Igelsbach noch völlig losgelöst auf dem Weg zum Mars, machten "Die Linnischer" gleich darauf einen Ausflug in den Wilden Westen. Gar nicht so wild zeigten sich diesmal die "Wilden aus’m Ittertal" in ihrer Super-Mario-Ittertal-World. Die Odenwälder brachten den Zuschauern das Disneyland näher, und die Wilde 13 Brombach im Anschluss Winnie Pooh.

In den Circus "Halli Ringmaul" entführten die Fastnachtsfreunde Eberbach die Freunde der Fastnacht auf den Straßen. Wobei es manchmal schon recht eng mit dem Durchkommen wurde. Den Pflegestützpunkt vom Aussterben bedroht sahen die Odewäller Fastnachtsfreunde. Als Ureinwohner mit ihrem Zulu-Häuptling Lungo zog die KG Urmel Neckarwimmersbach durch die Straßen. Ganz nach dem Handballer-Motto "Rollator und Bier – das lob ich mir" präsentierte sich die 99 Jahre alte Handballgesellschaft Eberbach.

Verschlumpft waren diesmal die Karnevalfreunde Haidebow mit dem bösen Zauberer Gargamel, der zwei von ihnen in einem Käfig gefangen hatte. Dem Karneval in Venedig hatte die Rasselbande als Motiv gewählt und mit Gondel und Torbogen auch einfallsreich umgesetzt.

Stark vertreten waren auch die befreundeten Karnevalvereine aus Hirschhorn und Neckargemünd. Die Hirschhorner Ritter waren mit zehn Nummern vertreten, mit dabei auch Prinzessin Katrin I und Prinz Maximilian I sowie Funkenmariechen Milena Czemmel und das Männerballett mit dem "Junggesellenabschied".

Aus Neckargemünd kamen nicht nur Garden, Tanzmariechen und Stadtprinzessin, sondern auch die Elsenzhexen. Die Fastnachtsfreunde Waldkatzenbach hatten sich als Vogelscheuchen und Raben verkleidet, die Odenwälder Fastnachtsfreunde als Vampire. Livemusik kam von den Neckarfurzer Neckarzimmern, den Ghost-Guggs Sinsheim, der Feuerwehrkapelle Waldkatzenbach und den Hoggema Ringdeifel.

Den Abschluss bildeten Garden, Tanzmariechen und Komiteewagen der KG Kuckuck. Damit der Umzug sicher verlief war die Eberbacher Polizei mit 18 Personen im Einsatz, in gleicher Stärke auch das Technische Hilfswerk, das die Absperrgitter entlang der Zugstrecke auf- und wieder abbaute, sowie das Rote Kreuz.