Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Hoffnungsgeschichten" war der Leseabend mit Texten jüdischer Autorinnen und Autoren deutscher Sprache überschrieben, zu dem der Arbeitskreis "Jüdisches Leben in Eberbach" am Dienstagabend in den Saal der Volkshochschule eingeladen hatte.

Gestaltet wurde dieser Abend von Mitgliedern und Freunden des Arbeitskreises sowie von sechs Schülern der 10. und 11. Klassen des Hohenstaufen-Gymnasiums. Sie hatten sich gemeinsam mit ihrem Lehrer Till Weidenhammer im Deutschunterricht mit Prosa und Lyrik zeitgenössischer jüdischer Autoren auseinandergesetzt. Beispiele davon trugen sie am Dienstag vor.

Doch nicht nur das gesprochene Wort sollte an diesem Abend im Mittelpunkt stehen, auch die Musik kam in Form von zur Thematik passenden Gesangs- und Instrumentalbeiträgen zu ihrem Recht. Das weite Feld der Zeugnisse der Shoah oder aktuelle politische Ereignisse hatten zwar an diesem Abend keinen Raum. Dennoch sollten sie leise mitschwingen im einen oder anderen Text, im einen oder anderen Musikstück.

Das Adagio aus der Sonate II, op. 58 für Violoncello und Klavier, dargeboten von Uta und Gero Albert, machte den Auftakt. Dann begrüßte Pfarrer Albert die zahlreichen Gäste, die den Saal bis auf den letzten Platz füllten. Nicht alle der Autorinnen und Autoren, die an diesem Abend zu Wort kommen sollten, seien religiös, manche seien Atheisten, "aber alle stehen in der Geschichte ihres Volkes", so Albert.

Mitschwingen sollte auch das Thema "Exodus" – das Aufbrechen zu etwas Neuem und das Ankommen in etwas, das Heimat gebe. Alexander Bartmann, Impulsgeber für den literarischen Abend, machte mit dem kalendarischen Rahmen desselben vertraut: war doch der 11. Juni in diesem Jahr der Beginn des "Shawuot"-Festes, bei dem nach jüdischer Tradition ein Abend und eine Nacht lang in der Thora, der jüdischen Bibel, gelesen wird.

Dem trug Pfarrer Albert mit seinem ersten Lesebeitrag Rechnung: dem Abschnitt aus Kapitel 26 des fünften Buches Mose, das vom Shawuot-Fest erzählt, an dem Gott nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten und der Heimkehr in das Land, "in dem Milch und Honig fließen", die "Erstlingsfrüchte" dargebracht werden.

Als Vertreterin der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes Nepomuk, die ihrerseits der Seelsorgeeinheit Edith Stein angehört, hatten die Veranstalter Erika Hils eingeladen. Sie berichtete von der Namensgeberin der Seelsorgeeinheit, einer Frau, die Kind einer jüdischen Familie war, sich selbst später als Atheistin sah und schließlich zur katholischen Christin, zur Frauenrechtlerin, Philosophin, Ordensfrau, Mystikerin und schließlich zur Märtyrerin und Heiligen wurde.

Edith Stein fühlte sich bis zu ihrem Lebensende dem jüdischen Volk zugehörig. Sie wurde 1942 in Auschwitz ermordet. Erika Hils las ein düsteres Gedicht, das in den Jahren des Krieges und der Verfolgung entstanden war und eigentlich nicht so recht in den Reigen der "Hoffnungsgeschichten" passen wollte. "Aber", so Hils, "die Zeit ist so, dass es wohl passt": "Es tritt der Herr die Kelter, und rot ist sein Gewand. Er fegt mit eisernem Besen gewaltig über das Land…"

Der Anarchist und Publizist Erich Mühsam kam mit seinem Gedicht "Heimat" zu Wort. Beatrice Burkart machte die Zuhörer in der Vorstellung von Franz Kafkas "Puppenbriefen" mit einer einfühlsamen, liebenswürdigen Seite des Autors vertraut, der sonst eher für seine bedrückende Literatur bekannt ist.

Nach der Pause war es an den HSG-Schülern, sich den Erzählungen, Romanen und Gedichten jüngerer jüdischer Autoren zu widmen. Anna Hölz und Lucía Pérez Lozano gewährten dem Publikum dabei zunächst einen Einblick in die Fragen und Einsichten, die sie bei ihren Recherchen zum Thema bewegt hatten.

"Je mehr wir uns in das Thema reingearbeitet haben, desto mehr ist es uns allen zu einer Herzensangelegenheit geworden", betonten die beiden. Henry Hirdes und Niels Bennemann lasen einen humorvollen Ausschnitt aus dem Roman "Mein Vater" des 1967 in Moskau geborenen Schriftstellers Wladimir Kaminer.

Gemeinsam mit Sophie Steck trugen sie das lebensfrohe Gedicht "Sozusagen grundlos vergnügt" von Mascha Kaleko vor. Zum Abschluss dann das Gedicht "Frieden" von Simon Kronberg, vorgetragen von Moritz Leidreiter: An die "Atemlosen", die Blutbefleckten", die Mitleidlosen in der Welt" wenden sich die Zeilen. Dann – "endlich ein Engel!"… "Da schenkt der Engel zwei Silben – Vom Himmel den Menschen schenkt er sie." Mit ein wenig Klezmer und dem Wunsch nach "Shalom", von Felix Roh und Gero Albert an Saxofon und Klavier musiziert, endete ein Abend von großer und anrührender thematischer Dichte.