Von Alissa de Robillard

Eberbach. Pünktlich um 12 Uhr ertönt die Marschmusik des Eberbacher Fanfarenzugs: Damit ist der 36. Apfeltag eröffnet. Gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern ziehen die Fanfaren durch die Altstadt. Vorbei an den Geschäften, die am verkaufsoffenen Sonntag ihre Waren auch vor der Tür präsentieren. Vorbei an den Flohmarktständen, bei denen Spielsachen, Bücher, Kleidung und Dekorationsartikel verkauft werden und vorbei an der Mostpresse, aus der stetig der frische Saft läuft – von der Presse direkt in Glas.

Schon um die Mittagszeit herum ist die Altstadt voll, die wenigen Sitzplätze an den Essensständen sind belegt. Lange Schlangen bilden sich vor den Ständen, wer hungrig ist, muss sich gedulden. Immer mehr Menschen zieht es am Sonntag in die Stauferstadt für den Apfeltag der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG). Das Wetter spielt gut mit: Es bleibt trocken, kühl genug, dass es die Menschen in die Geschäfte zieht, aber nicht zu kalt, um auch durch die Straßen zu schlendern und etwas zu essen. Dennoch wäre ein bisschen Sonne schön gewesen. Erst gegen 16 Uhr fängt sich das Getümmel in der Stadt langsam wieder an aufzulösen.

Die Reservisten haben wie immer ihren Stand in der Friedrichstraße aufgebaut. Es gibt Erbsensuppe, das ist Tradition. "Etwa 700 Portionen haben wir vorbereitet", berichtet Rudi Joho vom Reservistenverein. Gegen 15.30 Uhr ist der Topf dann leer. Neben der wohlbekannten Suppe hat auch die Metzgerei Zorn in alter Tradition den Schwenkgrill vor der Tür aufgebaut. Die Würste und Steaks brutzeln, die Schlange der Hungrigen wird immer länger und die Freude ist groß, wenn man die Wurst mit Brot in der Hand hält. Auch hier gehen die Steaks am frühen Nachmittag aus. Die Besucherinnen und Besucher haben außerdem die Wahl zwischen Langos, Crêpes, Donuts oder Flammkuchen und vielem mehr.

Was ebenfalls nicht fehlen darf, ist ein Stück vom längsten Apfelkuchen. Insgesamt über 50 Meter hat das Café Viktoria gebacken. Davon war der größte Teil Apfelkuchen, aber auch Mohn- und Kirschkuchen wird verkauft. "Dieses Jahr haben wir mehr gebacken als im Vorjahr – wahrscheinlich ein bisschen zu viel", sagt Alfred Cakraj vom Viktoria. Gut vorbereitet sind auch Walter und Achim Link an der Mostpresse. Vater und Sohn sind nicht zum ersten Mal beim Eberbacher Apfeltag dabei: "Seit 36 Jahren kommen wir schon mit unserer Mostpresse hier her", freut sich Vater Walter Link. Rund 500 Liter frisch gepresster Apfelsaft wollen sie dieses Mal verkaufen. "Das sind 100 Liter mehr als im letzten Jahr", sagt Achim Link. Das flüssige Gold kann glasweise gekauft und verköstigt werden, oder eben gleich in ganzen Flaschen. Die Äpfel kommen wie immer von der Streuobstwiese, daher sind es bunt gemischte Sorten.

An unzähligen Ständen präsentieren Firmen aus der Region ihre Produkte und Waren. Darunter befindet sich auch der Stand, an dem "Eberbacher Schulbienenhonig" gekauft werden kann. Dieser Honig wurde in der Bienen-AG von Eberbacher Schülerinnen und Schülern in Zusammenarbeit mit Imker Rainer Olbert und der Firma Asteelflash hergestellt.

In der Stadt sind vier Bühnen aufgebaut von denen der ganze Nachmittag Livemusik ertönt. Ob Pop- und Rock-Covers, Blasmusik oder Schlager, die Besucherinnen und Besucher können sich ihre musikalische Unterhaltung selbst aussuchen und zwischen dem Neuen Markt, dem Lindenplatz, dem Leopoldsplatz oder am Platz bei der Bahnhofsapotheke hin und her wandern und sich berieseln lassen. Bis um 21 Uhr steht auf dem Leopoldsplatz noch die After-Work-Party auf dem Programm. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag in der Altstadt ist auch auf der andern Seite der Bahngleise einiges los. Auf dem Rewe-Parkplatz gibt es auch noch mal einen Flohmarkt, über den die Besucherinnen und Besucher gemütlich schlendern und nach Schnäppchen Ausschau halten.