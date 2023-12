Von Peter Bayer

Eberbach. "Es brummt" und "Hammer!" – zwei Aussagen der Veranstalter Lions und Rotarier zum Ad(e)vent am vergangenen Samstag auf dem Lindenplatz, die eigentlich schon alles sagen. Die Veranstaltung der beiden Serviceclubs war wieder einmal ein voller Erfolg. Zahlreiche Weihnachtsbäume, die an diesem Tag auf dem Lindenplatz standen, werden zum Weihnachtsfest in Stuben in Eberbach oder der Nachbarschaft stehen.

Bereits zu Beginn um 10 Uhr war der Lindenplatz so gut besucht, dass man schon eine Lücke suchen musste, um nahe an die Tribüne des Eberbacher Lions Clubs zu kommen. Dort jagte ein Auftritt den anderen. Den Auftakt machten die Mädchen und Buben vom evangelischen Kindergarten Regenbogen. Nach dem besinnlichen "O Tannenbaum" und dem Gedicht "Kleiner Stern" durfte das inzwischen kaum mehr wegzudenkende "In der Weihnachtsbäckerei" nicht fehlen. Danach hatten die katholischen Kindergärten ihren Auftritt mit dem "Tanz vom Schneemann". Es folgten die etwas größeren Kinder der Dr.-Weiß- und der Steige-Grundschule.

Die Klassen 2c und 3b der Dr.-Weiß-Grundschule führen ein Mini-Musical mit leider wieder aktuellem Bezug auf. Foto: Peter Bayer

Während sich "Alle Jahre wieder" die Klasse 4a "In der Weihnachtsbäckerei" wiederfand, führten die Kinder der Klassen 2c und 3b der Dr.-Weiß-Schule mit dem Mini-Musical "Die Geschichte der vier Kerzen" mit wieder aktuellem Bezug auf. "Die Menschen machen es mir schwer, ich glaube, sie wollen keinen Frieden", klagt eine Kerze, während die andere feststellt, dass die Menschen das Freuen verlernt haben. "Jeder denkt nur noch an sich, da ist kein Platz mehr für die Liebe", ist die dritte Kerze traurig. Optimistisch stimmt nur die vierte Kerze, die Hoffnung: "Solange die Hoffnung brennt, können wir die anderen Kerzen immer wieder anzünden".

Kräftig drehen am Glücksrad, vielleicht wird’s ja ein Weihnachtsbaum. Foto: Peter Bayer

Auftritte vom MGV Liederkranz, dem Posaunenchor, der Chorgemeinschaft Rockenau, dem MGV Concordia Neckarwimmersbach, dem Dreiklang Frauenchor, der katholischen Pfarrkapelle und dem gemischten Chor Lindach schlossen sich bis 16 Uhr an. Unter all jenen, die mitgemacht haben, wird der Reinerlös der Veranstaltung verteilt.

Nach den sechs Stunden zeigten sich die Veranstalter überaus zufrieden mit Besuch und Verlauf. "Es ist sehr gut gelaufen, war eine tolle Veranstaltung, bis 15 Uhr ging es ständig durch", freute sich Stefan Leukel vom Lions Club. Von den 85 Weihnachtsbäumen blieben nur 20 übrig, die an die Eberbacher Awo übergeben wurden. "Es brummt", fasste Rotarier-Präsident Jörg Moray zusammen. Ob Glühwein, Bratwurst oder Waffeln, alles wurde gut nachgefragt.

Und der nächste Weihnachtsbaum ist ausgesucht und wird verpackt. Foto: Peter Bayer

Der "Hammer", so Torsten Leidreiter, war jedoch das Glücksrad. War es die Aussicht auf einen der vielen attraktiven Preise, darunter auch zehn Weihnachtsbäume, oder der Wunsch, die gute Sache zu unterstützen? "Der Andrang war so groß, es kam doppelt so viel wie im vorigen Jahr zusammen", freute sich Leidreiter. Sein Dank galt daher der Eberbacher Werbegemeinschaft und den Eberbacher Betrieben, welche für die Aktion gespendet hatten. Gewinner waren aber auch diejenigen, die am Glücksrad gedreht hatten. Denn keiner ging leer aus, jeder nahm einen Preis mit.