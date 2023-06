Da die Täuflinge zwischen drei und sechs Jahre alt sind, ist es eine bewusste Entscheidung. Und sicher auch ein Erlebnis. Wer kann schon sagen, dass er an der frischen Luft am Brunnen mit frischem Pleutersbacher Quellwasser getauft wurde?

Von Peter Bayer

Eberbach. "Die Kirche muss dahin, wo die Menschen sind", sagt Pfarrerin Anja Kaltenbacher. Gemeinsam mit der Schönbrunner Pfarrerin Laura Adler wagt sie am Sonntag, 25. Juni, von 14 bis 17 Uhr das Experiment des "regionalen Tauferlebnisnachmittags".

Die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) hat deutschlandweit das "Jahr der Taufe" ausgerufen und aufgefordert. Die Taufe mit vielen Ideen verstärkt in den Blick zu nehmen. "Es ist uns ein großes Anliegen, alle zu erreichen", sagen Kaltenbacher und Adler.

Die Kirche stelle für viele eine hohe Hürde dar – sowohl physisch wie psychisch. "Nicht nur, dass man zehn Stufen hoch muss, auch der Ablauf eines traditionellen Gottesdienstes ist für viele Leute schwer verständlich", sagt Kaltenbacher. "Für jene, die nicht regelmäßig den Gottesdienst besuchen, ist es eine Überwindung", ergänzt Adler. Dazu komme gerade bei einer Taufe bei der Tauffamilie die Vorstellung, dass es nicht laut sein darf.

Alle diese Hemmschwellen wollen die beiden Pfarrerinnen senken, und den Taufnachmittag zu einem gemeinsamen Erlebnisnachmittag. Besonders freut es Kaltenbacher, dass an diesem Nachmittag drei Kinder aus Eberbach getauft werden. "Genau das haben wir gesucht", hätten ihr die Eltern gesagt.

Da die Täuflinge zwischen drei und sechs Jahre alt sind, ist es eine bewusste Entscheidung. Und sicher auch ein Erlebnis. Wer kann schon sagen, dass er an der frischen Luft am Brunnen mit frischem Pleutersbacher Quellwasser getauft wurde?

Doch der "regionale Tauferlebnisnachmittag" für die Mitglieder der Kirchengemeinden Eberbach und Schönbrunn soll noch mehr sein. Er soll auch Jung und Alt eine Gelegenheit bieten, sich an die eigene Taufe zu erinnern. Gerne dürfen daher – soweit noch vorhanden – die eigenen Taufkerzen von damals mitgebracht und auch angezündet werden.

Für den Nachmittag haben sich die beiden Pfarrerinnen ein kleines Programm ausgedacht. Nach einem kurzen "Input" sollen an verschiedenen Spielstationen die Taufsymbole ganzheitlich erlebt werden. Nach einem kurzen Gottesdienst mit der Taufe der drei Kinder und der Tauferinnerung am Brunnen geht es weiter mit einem gemeinsamen Picknick. "Jeder bringt dazu etwas zu essen und eine Picknickdecke mit", erklärt Anja Kaltenbacher. Mit einem gemeinsamen Abschluss soll der möglichst kurzweilige Nachmittag ausklingen.

Bereits ab März wurde in den Gemeindebriefen für die Veranstaltung geworben, zusätzlich mit Plakaten. Eine Anmeldung ist nicht nötig, spontan Entschlossene sind "herzlich eingeladen", so die Eberbacher Pfarrerin. Für jene, denen drei Stunden im Stehen zu viel ist, gibt es auch Sitzgelegenheiten auf dem Reiterhof in der Ersheimer Straße 15.

Zudem ist der Platz komplett beschattet. Parkgelegenheiten gibt es auf dem Parkplatz gegenüber des Café Lutzki sowie am Bolzplatz. Bei Starkregen findet die Veranstaltung in verkürzter Form in der Scheune statt.