Von Peter Bayer

Eberbach. Das Wetter passte zum traurigen Anlass: Beim Fastnachtsumzug am Dienstag noch trocken und sogar mit Sonne, war es am gestrigen Aschermittwoch trist. So zog die Trauergemeinde des Bürger- und Heimatvereins (BHV) unter wolkenverhangenem Himmel vom Gasthaus "Grüner Baum" zur Geldbeutelwäsche am Neckarlauer.

Gespannt verfolgen die Kinder der Randzeit die Geldbeutelwäsche und stellen sich danach zum Erinnerungsfoto. Foto: Peter Bayer

Die Zwingerstraße entlang ging es gemessenen Schrittes unter Wehklagen vorbei an der Dr.-Weiß-Schule, wo sich die Kinder der Randzeit anschlossen. Am Lauer selbst war die Trauergemeinde noch um einige Personen angewachsen.

Gerne wäre er an so einem schrecklichen Tag liegen geblieben, klagte Jens Müller. Doch er hielt tapfer durch beim Abgesang auf die viel zu kurze Fastnacht. Pünktlich um 11.12 Uhr begann der BHV-Vorsitzende seine Trauerrede, immer wieder von Schluchzern der Trauernden unterbrochen. "Ich grüß eich, ihr Leit, an nem traurigen Tage: die Fasnacht is rum, mir könne nur klage un Geldbeidel wäsche, weil die sin ganz leer. Oh Aschermittwoch, du machsch’s uns so schwer.

Mit Wehmut erinnerte Jens Müller an die vergangene Fasnacht, als am 11.11. das Herz aufging, die aktiven Fasnachter voll Feierlaune in Sälen und Hallen dem Publikum enthusiastisch Fantastisches boten. "Drum Danke ihr Fasnachter, macht weiter, bleibt munter, denn ihr macht diese Welt doch um Einiges bunter."

Während der Trauerrede von Jens Müller füllt sein Bruder Dirk den Bottich mit Neckarwasser, das laut einer Sage frische Kohle in die leeren Geldbeutel spülen soll. Foto: Peter Bayer

"Doch heit isse rum, do könntsch doch grad heile. Sie war viel zu korz, könnt ruhisch geh’n noch e Weile. 95 Daag Fasnacht sin leider vorbei. Aschermittwoch, en Sch...daag, reißts Herz uns entzwei." Und als er am Morgen in seine Brieftasche blickte, ist er erst einmal zusammengezuckt: "Die is lotterleer, do is gar nix mehr drin! Geht’s eich genauso? Dann macht des aa Sinn, dass mir heit do stehe, am Neckar seim Lauer, zum Geldbeitelschrubbe, un zwar mit viel Power. Des Wasser vom Neckar, so lautet die Sage, spült nei frische Kohle – stellt’s bloß net in Frage!"

Bruder Dirk holte zwei Kübel Neckarwasser, so dass die Mitglieder der Trauergemeinde im Bottich ihre leeren Geldbeutel waschen konnten, damit sie im nächsten Jahr wieder mit vollem Geldbeutel Fasnacht feiern können.

Zum Schluss stimmte die Trauergemeinde noch ein kurzes Lied an: "Schee war unser Fasnacht – leider viel zu korz. Rum is was uns Spaß macht – uns is des net schnorz. Traurig sage mir "Ade, es war trotzdem wunderschee!"