Eberbach. (coe) "Sie sind im schönsten Teil des Kreises angekommen", begrüßte Kreisrat Peter Reichert in seiner Funktion als Bürgermeister und Gastgeber der Stadt Eberbach Landrat Stefan Dallinger und die 101 Mitglieder des Kreistags. Als fünftgrößter kommunaler Waldbesitzer und Partner internationaler Unternehmen wie Catalent, Gelita, Empacher und Dilo spannte er einen Bogen vom Erholungswert bis zur Wirtschaftskraft dieser "liebens- und lebenswerten Stadt".

Einen zarten Pfeil der Zuversicht schoss er Richtung Gemeindeverbindungsstraße Brombach – Heddesbach, die im Sommer – endlich – fertig werden soll.

Der Eberbacher Kreisrat Rolf Schieck hielt als Einziger eine Rede. Vom Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport empfahl er die Einrichtung des "neuen Bildungsgangs am Technischen Gymnasium der Friedrich-Hecker-Schule in Sinsheim mit dem Schwerpunkt Umwelttechnik in dreijähriger Aufbauform".

Er lobte die "Flexibilität des beruflichen Schulwesens im Rhein-Neckar-Kreis" und erhofft sich durch diesen innovativen Bildungsgang eine Erfolgsgeschichte. Die Kreisräte stimmten dem entsprechenden Beschluss einstimmig zu.

Mit nur 28 Minuten Dauer hat diese mittlerweile achte Sitzung in Eberbach gute Chancen, als die Kürzeste in die Geschichte des Rhein-Neckar-Kreises einzugehen. So wie die Sitzung am 24. September 1973, die sowohl die erste in Eberbach, als auch die erste des neu geordneten Rhein-Neckar-Kreises (mit Landrat Albert Neckenauer) überhaupt war.