Von Moritz Bayer

Eberbach. Viele Hundert Arbeitsstunden und gute Nerven waren nötig, aber: Es hat sich gelohnt. Die Ukrainehilfe Eberbach, ab nächster Woche offiziell unter dem Namen "Helfende Engel Neckar Odenwald" als Verein eingetragen, hat einen neuen Sitz. In der Villa Kunterbunt findet am Samstag die konstituierende Vereinssitzung statt, nun ist auch wieder Platz für die Annahme von Spenden.

Seit das Dr.-Schmeißer-Stift vom Rhein-Neckar-Kreis zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet worden war, konnten Sandra Wäsch, Natalie Reinig und ihre fleißigen Helfer die Kellerräume dort nicht mehr als Aufbewahrungsort benutzen.

Sandra Wäsch und die „Helfenden Engel Neckar Odenwald“ haben für ihr neues Vereinsheim viel Zeit und Mühe investiert. Foto: momo/privat

Auf der Suche nach geeigneten Nachfolger-Möglichkeiten fiel der Blick bald auf die leer stehende Villa Kunterbunt. Das Gebäude eines ehemaligen Second-Hand-Ladens ist in städtischem Besitz und wurde mietfrei zur Verfügung gestellt. Herausforderungen gab es dennoch zu Genüge, das wurde bei zwei Begehungen mit Vertretern der Stadt klar ersichtlich: offenliegende Stromkabel, holpriger Boden und Putz, der von den Wänden bröckelt. Bevor die Grundvoraussetzungen für das neue Vereinsheim und die Lagerstätte für die Spenden geschaffen waren, ruhte der Betrieb gezwungenermaßen.

Die "Engel" waren derweil fleißig unterwegs. In Absprache mit der Stadt kaufte Wäsch im August, Oktober und Januar in einem örtlichen Baumarkt ein, die Rechnung ging direkt an den städtischen Bauhof. In mühevoller Arbeit wurde in der Villa Putz abgeklopft, wurden Stromkabel verlegt, gestrichen und ausgebessert. Der ehemalige Handwerker Günther Seibert packte ehrenamtlich wochenlang mit an. Zusammen mit Sandra Wäschs Mann Frank kam so eine hohe dreistellige Zahl an Arbeitsstunden zusammen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: "Teilweise waren wir so kaputt, dass ich um sieben abends auf der Couch eingeschlafen bin, aber seit vergangener Woche sind wir fertig. Ich bin stolz und froh über das Geleistete", fasst Wäsch zusammen.

Passend zum Namen wurde die Villa auch bereits wieder merklich bunter. Kleiderspenden, Fahrräder und allerhand Kartons türmen sich schon in den ersten bereitgestellten Wagen und Regalen. Der Vereinssitz nimmt zügig Gestalt an.

Unklar ist bislang allerdings noch die Frage zur Finanzierung der Nebenkosten: Denn wenngleich die Stadt auf Miete verzichtet, bedarf es Mittel für die Begleichung von Strom, Wasser und Heizung. Auch darüber wird sich der Verein in seiner anstehenden, ersten Sitzung Gedanken machen müssen. Hilfe wird nach wie vor stets gebraucht.