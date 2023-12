Eberbach. (crei) Liebhaber des Gins und der feinen Spirituosen aufgepasst: Eberbach hat ein neues Start-up. Die Brüder Andreas und Felix Götz haben mit ihrem selbst hergestellten mediterranen Gin den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Begonnen hat das Ganze 2018 zunächst mit der Herstellung von Obstbränden und verschiedenen Biersorten, bis die Idee entstand, einen eigenen Gin zu kreieren. Aus feinsten Botanicals wie Minze, Rosmarin, Lemongras, Zimt und einigen weiteren geheimen Zutaten, ist der "Neckartalgin" mit vielen frischen und ausgewogenen Aromen entstanden. Eine Köstlichkeit in der noch viel Handarbeit steckt. Hergestellt in Gundelsheim in einer holzbefeuerten Destille, per Hand abgefüllt und etikettiert, verspricht jede Flasche einen hochwertigen Genuss.

Die Familie der Brüder Götz spielt dabei eine große Rolle. Schon als Kinder wurden sie von ihrem Großonkel in die Grundlagen der Spirituosenherstellung eingewiesen. Das inspirierte die beiden über die Jahre hinweg selbst immer wieder neue Kreationen auszuprobieren. Selbst heute noch wird im Familienrat eng zusammengearbeitet, Ideen besprochen und ausgearbeitet.

Mit der Unterstützung von Aaron Weyrauch im Bereich Marketing, Vertrieb und Versand, ist geplant, die Präsenz auf dem Markt weiter auszubauen. Der erste Schritt war hierbei, neben der Gründung der Neckartalgin GmbH 2023, ein neuer Markenauftritt. Seit Oktober 2023 tritt der "Neckartalgin" unter dem Namen "Neckartal Destillerie" auf.

Neben dem Gin umfasst das Sortiment noch weitere, aktuell sechs Liköre in den leckersten Geschmacksrichtungen, die ebenfalls per Hand hergestellt werden und bereits in einigen Eberbacher Geschäften zu kaufen sind. Mittlerweile haben sich die drei schon einen treuen Kundenstamm aufgebaut, die Aufträge nehmen stetig zu.

Geplant ist für die Zukunft, die verschiedenen Produkte in Bars, Restaurants und Geschäften der Region anbieten zu können und die Produktion komplett nach Eberbach zu holen. "Wir sind gespannt, wohin uns diese aufregende Reise noch führt. Zusammen mit Aaron sind wir voller Ideen und Tatendrang. Diese vielfältige Produktpalette unserer Kundschaft präsentieren zu können, erfüllt uns mit Stolz", so die Brüder Andreas und Felix Götz.