Von Alissa de Robillard

Eberbach. Eis, Glätte, Rutschgefahr – bei den derzeitigen Temperaturen und Wetterverhältnissen gilt es besonders vorsichtig zu sein. Um die Straßen und Gehwege für Autos, Busse, aber auch Fußgängerinnen und Fußgänger sicherzumachen, wird Salz, Split und Granulat gestreut. Das soll vor Eis und Glätte schützen, jedoch leiden die Umwelt und die Tiere unter diesen Maßnahmen.

Bei der Straßenmeisterei Neckarbischofsheim startete der Einsatz heute schon um 3 Uhr. Sie ist zuständig für die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in der Region Eberbach. Mit Blick auf den Regenradar werden die Maßnahmen zur Sicherung der Straße festgelegt. "Wann beginnen wir zu streuen?", ist die Frage, die sich der Leiter des Betriebsdienstes Matthias Knörzer stellen muss. Besonders für heute hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor extremem Glatteis ausgesprochen. "Jeder, der heute zu Hause bleiben kann, soll auch zu Hause bleiben", rät Knörzer. Die schwierige und unabsehbare Witterungslage bereite ihm Sorgen. "Jedes Auto, das heute geparkt bleibt, ist ein Risiko weniger."

Auf den Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen in der Region Eberbach sind drei Fahrzeuge der Straßenmeisterei unterwegs. Gestreut werden die Straßen, wie schon seit vielen Jahren, mit Feuchtsalz, einer Mischung aus Salz und Sole, die das festgefrorene Eis abtauen lässt. Es erfüllt zwar seinen Zweck, ist aber dennoch eine Belastung für die Umwelt und die Tiere. "Die Sicherheit steht da an erster Stelle, die Umwelt ist eher zweitrangig", sagt der Betriebsdienstleiter. Er erklärt, dass von unten eine Eisplatte wächst, wenn Regen auf den ohnehin kalten und gefrorenen Boden fällt. Diese taut aber durch die bewährte Mischung aus Salz und Sole wieder ab.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Streusalz lässt sich das Feuchtsalz präziser verteilen, da es durch die beigemischte Sole schwerer wird und somit auf der Fahrbahn bleibt. "Die Dosis macht das Gift", sagt Knörzer. "Wir streuen immer so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig." Da das Streuen von Salz aber auch in der Verantwortung der Stadt und von Privatpersonen ist, kann nur schwer reguliert werden, wie viel wirklich nötig ist.

Für die Straßen innerhalb der Stadt ist der Bauhof Eberbach, die Stadtgärtnerei und die Stadtreinigung zuständig. "Bei solchen Schneeverhältnissen sind alle Mitarbeiter der Servicebetriebe im Winterdiensteinsatz", heißt es von der Stadtverwaltung. Um die Gehwege müssen sich die Straßenanlieger selbst kümmern. Doch was darf eigentlich ausgestreut werden? In der Satzung aus dem Jahr 1989 über die Reinigungs-, Räum- und Streupflicht der Stadt heißt es: "Zum Bestreuen darf nur abstumpfendes Material wie Sand, Split oder Asche verwendet werden.

Die Verwendung von auftauenden Materialien wie Salz, salzhaltige oder salzähnliche Stoffe ist nicht gestattet." Von dieser Regelung ausgenommen sind steile Gehwege, die mit einer Mischung aus Salz und Splitt oder Sand gestreut werden dürfen – solange sich die Wege nicht in der Nähe des Wurzelbereichs von Bäumen und Büschen befinden. Doch wie auch schon bei der Straßenmeisterei gilt dies nicht für die Hauptverkehrsstraßen. So heißt es von Seiten der Stadt: "Auf Straßen und Wegen mit hohem Verkehrsaufkommen wird überwiegend Auftausalz gestreut." Der Einsatz von auftauendem Salz finde aber nur unter strengen Auflagen hinsichtlich des Ortes und der Einsatzmenge statt.

Was den Menschen Sicherheit bringt, kann für Tiere, Pflanzen und Umwelt eine Gefahr sein. Das Salz kann unter anderem zur Versalzung des Grundwassers führen und den Nährstoffhaushalt in den Pflanzen verändern. Bei Hunden etwa kann das Streusalz schmerzende Pfoten verursachen und der Hund beginnt zu humpeln. Das Salz reizt die empfindliche Haut zwischen den Pfoten und trocknet sie aus. Dies kann zu Rissen und Wunden führen, die sich schnell entzünden.

Susanne Noll vom Tierschutzverein empfiehlt, die Pfoten vor dem Gassigehen mit einer Pfotenschutzsalbe oder Vaseline einzucremen, am besten aber mit Salz bestreute Wege zu meiden. "Eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die Gesundheit der Tiere besteht jedoch darin, dass die Tiere das Salz durch Lecken aufnehmen", sagt Noll. "Das kann nicht nur zu Reizungen der Magenschleimhaut führen, sondern auch zu Vergiftungen." Dies gelte auch für Wildtiere, für die Salz eine wichtige Nahrungsergänzung ist. Das Streusalz auf der Straße sei daher ein gefundenes Fressen für sie, so Noll. Dadurch steige auch das Risiko von Wildunfällen, weil die Tiere auf die Straße gehen, um das Salz aufzulecken: eine zweite Gefahr für die Autofahrer.