Eberbach. (by) Einen kurzen Abstecher machte der Nikolaus am heutigen Freitag in der Redaktion, bevor er sich auf den Weg ins Lebensrad und ins Wohnheim der Johannes Diakonie machte. Natürlich durfte sein Rentier "Pepper" nicht fehlen, eine fünf Jahre alte Kupferhalsziege, die sonst auf der Ottohöhe zu Hause ist. Bereits zum vierten Mal besucht Susanna Stumpf mit Pepper die Diakonie. "Die Bewohner fragen das ganze Jahr über, wann ich wieder komme", sagt sie. Das Lebensrad besucht sie hingegen zum ersten Mal.