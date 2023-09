Von Peter Bayer

Eberbach. Schätze müssen nicht aus Gold, Silber oder Diamanten bestehen. Es kann, wie für Sängerin Stefanie Kloß von Silbermond, auch ein geliebter Mensch sein, wie sie schon vor Jahren ihrem Publikum verraten hat ("Du bist das Beste, was mir je passiert ist"). Ein Schatz kann aber auch etwas ganz anderes sein: eine Begegnung, eine schöne Erinnerung, die man im Herzen trägt, nennt Melanie Potoski, Leiterin der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd (VHS), zwei Beispiele. Welche Schätze es noch alles geben kann, das wollen die sieben Kooperationspartner der Eberbacher Herbstreihe ab diesem Sonntag zeigen und laden die Bevölkerung ein, sie zu entdecken.

Lebensmittel können auch Schätze sein. Die Interkulturelle Frauenbegegnung lädt daher unter dem Motto "Wir teilen Schätze" zum dritten Mal nach 2015 und 2016 zum Eberbacher Mahl ein. Am Freitag, 10. November, sind Frauen und ihre Familien dazu ins evangelische Gemeindehaus eingeladen. Jede und jeder bringt einen Teller mit leckerem Essen mit und danach wird geteilt.

Um einen Naturschatz geht es im Beitrag von VHS, Nabu und Orni-Schule: Vogelzug – ein Naturschauspiel selbst erleben. In zwei Theorieabenden und einer Exkursion möchte der Ornithologe Ralf Gramlich von der Orni-Schule seine Begeisterung für die Vogelwelt weitergeben. Erster Termin ist bereits am Freitag, 29. September, ein Kostenbeitrag von 15 Euro wird erhoben. Info und Anmeldung bei der vhs unter Telefon 06271/946210 oder www.vhs-eb-hg.de.

Im Workshop "Schmuck selbst gestalten" können Interessierte ihren eigenen Schatz herstellen. Am Freitag, 24. November, lernen sie unter fachkundiger Anleitung die Grundkenntnisse der Schmuckgestaltung, wie man individuelle Ketten gestaltet. Ein Kostenbeitrag von 20 Euro wird erhoben, zuzüglich Material nach Verbrauch. Anmeldung bei der Volkshochschule.

Einen magischen Schatz für die ganze Familie zu entdecken gibt es bei der Jubiläums-Zaubershow von Maximus, dem Magier, am Samstag, 13. Januar 2024. Lachen, Staunen und Mitmachen stehen dabei im Vordergrund.

Die Stadtbibliothek ist mit mehreren Veranstaltungen vertreten. Am Montag, 16. Oktober, gibt es zwei Mal das Bilderbuchkino "Käpten Knitterbart und seine Bande mit anschließendem Basteln für Kinder ab vier Jahre. Am Dienstag, 24. Oktober, gibt es das witzige Puppentheater "Mama Muh", ebenfalls für Kinder ab vier Jahre. Info und Anmeldung für die kostenfreien Veranstaltungen unter Telefon 06271/87344 oder stadtbibliothek@eberbach.de. Dazu gibt es vom 17. bis 28. Oktober wieder den großen Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei und am Donnerstag, 19. Oktober, den Leseclub für Erwachsene.

Auch das Kulturamt lädt ein, verschiedene Schätze zu entdecken. Geschichtlich wird es am Sonntag, 29. November, bei der Stadtführung "Flößerei auf Neckar und Itter". Bereits am Sonntag, 8. Oktober, geht es bei einer weiteren Stadtführung um das "Leben im Mittelalter in der Stauferstadt Eberbach". Mit Georg Büchners "Woyzeck" am Donnerstag, 19. Oktober, und "Schöne Bescherungen" am Donnerstag, 23. November, trägt die Badische Landesbühne zwei Kulturschätze zur Reihe bei. Und am Freitag, 1. Dezember, bringt das Junge Theater Bonn "Pettersson und Findus" in die Stadthalle. Infos jeweils beim Kulturamt der Stadt unter Telefon 06271/87242 oder kultur@eberbach.de.

Ein Sprachschatz ist sicher das Kurpfälzische. Beim Workshop am Samstag, 14. Oktober, heißt es "Basse mof uff! Bei uns segt ma dazu ...". Klingende Philosophie: Weisheitsliebe als Musik versprechen "Die Zugänglichen" Dr. Jochen König und Roland Beigel am Donnerstag, 30. November. Eine "Geführte Radtour mit Kultur" gibt es am Sonntag, 5. November, wenn es gilt, den Wald und seine Vielfalt zu entdecken. Am Dienstag, 7. November, dreht sich alles um den Schriftsteller und Illustrator Tomi Ungerer. Info und Anmeldung jeweils bei der VHS.

Über die Ursprünge des vor 175 Jahren gegründeten Diakonischen Werkes und den heutigen Herausforderungen informiert ein Vortrag am Freitag, 6. Oktober. Infos im evangelischen Gemeindebüro unter Telefon 06271/4787. Los geht es bereits am morgigen Sonntag mit einem Begegnungsschatz. Um 10 Uhr werden in der Michaelskirche Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle des Diakonischen Werkes in Eberbach aus ihrer alltäglichen Arbeit berichten.

Info: Die Eberbacher Herbstreihe ist eine Kooperation von: Evangelische Kirche, Interkulturelle Frauenbegegnung, Nabu Eberbach, Orni-Schule, Stadtbibliothek, Stadt Eberbach und Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd.