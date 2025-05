Von Peter Bayer

Eberbach. "Es ist ein hoch emotionales Thema", äußerte sich Markus Scheurich (SPD) schon früh in der Diskussion um die weitere Vorgehensweise beim Ersatzneubau des Hallenbades. Wie recht er behalten sollte, erlebten die Besucherinnen und Besucher der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend live mit. Und am Ende drehte sich bei der Entscheidung