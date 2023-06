Ich habe vier Stücke ausgewählt, die das übrige Konzertprogramm passend ergänzen. Unter dem Motto "Völlig losgelöst! Eine musikalische Zeitreise" ist es unser Ziel, die musikalische Bandbreite der 175 Jahre Vereinsgeschichte des MGV darzustellen. Während der MGV vor allem deutschsprachige Stücke präsentieren wird, wagen wir uns mit dem Projektchor auch an englischsprachige Songs. Im Einzelnen sind das der Jailhouse Rock von Elvis Presley, ein Medley aus drei Beatles-Songs (I want to hold your hand/Yesterday/She loves you) sowie I’ll be there von den Jackson Five. Außerdem wird der Projektchor gemeinsam mit dem MGV "Tage wie diese" von den Toten Hosen singen. Alle Stücke werden im Konzert von der "Eberbach Ol‘ Star-Band" begleitet werden.

Eberbach. (ah) Im März hatte der MGV Liederkranz Eberbach dazu aufgerufen, sich seinem Projektchor für das Jubiläumskonzert am 21. Oktober anzuschließen. 24 Männer sind bislang diesem Aufruf gefolgt und beteiligen sich an den Proben, darunter echte Chorneulinge, erfahrene Projektsänger und zehn Aktive des Männerchores. Nun stellten sich Chorleiter Fabio Freund sowie zwei Mitglieder des Projektchores unseren Fragen.

Eberbach. (ah) Im März hatte der MGV Liederkranz Eberbach dazu aufgerufen, sich seinem Projektchor für das Jubiläumskonzert am 21. Oktober anzuschließen. 24 Männer sind bislang diesem Aufruf gefolgt und beteiligen sich an den Proben, darunter echte Chorneulinge, erfahrene Projektsänger und zehn Aktive des Männerchores. Nun stellten sich Chorleiter Fabio Freund sowie zwei Mitglieder des Projektchores unseren Fragen.

Was ist das Besondere an einem Projektchor?

Fabio Freund: Der Hauptunterschied zu einem normalen Chor ist seine zeitliche Begrenzung. Dazu kommt, dass am Ende des Projekts im besten Fall eine Aufführung steht, in der die Projektsänger zeigen können, was sie in den Proben gelernt haben. Das macht es besonders für diejenigen interessant, die nicht gleich ganz in einen Chor eintreten wollen, oder anders gesagt: die erst einmal in die Chorszene "reinschnuppern" möchten.

Wie lange dauern das Projekt und die Proben?

Unser Chorprojekt "Gib uns deine Stimme!" geht circa ein halbes Jahr lang. Gestartet haben wir am 14. März und der Abschluss ist am 21. Oktober, wenn der Projektchor im Jubiläumskonzert des MGV Liederkranz in der Stadthalle Eberbach auftritt. Bis dahin ist jeden Dienstag um 20.30 Uhr Probe im Saal der freien evangelischen Gemeinde. Ziel des Projekts ist es ja, neue Sänger in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen an das Chorsingen zu führen. Deswegen dauert die Probe einschließlich kurzem Einsingen nur eine Stunde.

Welches Repertoire wird dabei einstudiert und was ist das Besondere daran?

Ich habe vier Stücke ausgewählt, die das übrige Konzertprogramm passend ergänzen. Unter dem Motto "Völlig losgelöst! Eine musikalische Zeitreise" ist es unser Ziel, die musikalische Bandbreite der 175 Jahre Vereinsgeschichte des MGV darzustellen. Während der MGV vor allem deutschsprachige Stücke präsentieren wird, wagen wir uns mit dem Projektchor auch an englischsprachige Songs. Im Einzelnen sind das der Jailhouse Rock von Elvis Presley, ein Medley aus drei Beatles-Songs (I want to hold your hand/Yesterday/She loves you) sowie I’ll be there von den Jackson Five. Außerdem wird der Projektchor gemeinsam mit dem MGV "Tage wie diese" von den Toten Hosen singen. Alle Stücke werden im Konzert von der "Eberbach Ol‘ Star-Band" begleitet werden.

Die Projektchorsänger Michael Koch und Klaus Brenneis aus dem zweiten Tenor. Foto: Held

Wer kann bei dem Projekt mitmachen?

Am Projekt kann jeder mitmachen, der Freude am Singen und der Gemeinschaft hat. Gerade das Miteinander-Singen in einem Chor ist eine großartige Erfahrung, wenn die vier Stimmen zusammen ein harmonisches Ganzes ergeben.

Welche musikalischen Vorkenntnisse sind erforderlich?

Besondere musikalische Vorkenntnisse muss man nicht mitbringen. Ich versuche, die Proben so zu gestalten, dass vor allem durch viel Vor- und Nachmachen (‚Call-and-Response‘) und häufige Wiederholungen einzelner Passagen die Sänger im Laufe der Probenarbeit die Songs quasi auswendig lernen.

Das Projekt hat ja schon begonnen. Ist es möglich, jetzt noch einzusteigen?

Wie oben bereits erwähnt, sind die Proben so gestaltet, dass man genug Zeit hat, die Stücke kennenzulernen. Daher ist es zum jetzigen Zeitpunkt problemlos möglich, noch dazuzukommen. Darüber hinaus biete ich spätestens in der zweiten Hälfte des Projekts zu jedem Song und zu jeder Stimme eine Übe-Datei an, zu der man zu Hause singen kann.

Was würdest Du interessierten potenziellen Sängern sagen?

Ich würde sagen, einfach mal vorbeikommen und eine Probe mitmachen. Ich bin mir sicher, dass man dann schnell merkt, wie viel Spaß es macht, zusammen im Chor zu singen.

Was macht Dir am Projektchor besonders viel Spaß?

Ich finde vor allem schön, aus wie vielen unterschiedlichen Richtungen die Sänger zum Projektchor gefunden haben. Einige haben bereits bei vergangenen Projektchören des MGV mitgemacht, andere sind zum ersten Mal dabei. Manche wurden gezielt von Sängern des MGV angesprochen, manche wurden auf anderem Weg auf das Projekt aufmerksam. Es macht unglaublich, Spaß zu sehen, wie trotz oder gerade wegen dieser Mischung alle gleichermaßen sich zu einem Chor zusammenfinden und Freude am gemeinsamen Singen haben. Es wäre schön, wenn wir diese mit noch mehr Sängern teilen könnten.

Weitere Fragen richteten sich an die Projektchorsänger Klaus Brenneis, der schon an mehreren Chorprojekten teilgenommen hat, und an Michael Koch, einen Projektchor-Neuling.

Klaus, Du bist zum wiederholten Mal bei einem Projekt des MGV Liederkranz dabei. Was hat Dich bewogen, erneut mitzumachen?

Klaus Brenneis: Ich bin Wiederholungstäter und schon das dritte Mal Mitsänger beim Projektchor. Das zeigt, dass es mir immer wieder sehr viel Spaß macht. Die Aufführung war stets ein Highlight und wird es sicherlich auch dieses Mal sein. Da die Proben für einen begrenzten Zeitraum sind, passt es perfekt in meine Planungen. Ich kann es nur empfehlen!

Michael, Du bist erstmals bei einem Chorprojekt dabei. Entspricht es Deinen Vorstellungen und würdest Du andere motivieren, ebenfalls teilzunehmen?

Michael Koch: Ja, auf jeden Fall kann ich das jedem empfehlen, der Spaß am Singen hat. Die Singstunde findet in einer lockeren, ungezwungenen Atmosphäre statt und vergeht wie im Flug. Selbst wenn der Notenunterricht in der Schule schon etwas länger zurückliegt, wie bei mir, findet man sich recht schnell wieder zurecht. Da die erfahrenen Sänger des Liederkranzes uns "Rookies" ja gerne unterstützen!

Was macht Euch an der Projektchorprobe besonders viel Spaß? Klaus Brenneis: Die generationsübergreifende Gemeinschaft, der damit verbundene Spaß am Singen und auch der Austausch mit den anderen Chorsängern sind für mich hervorzuheben. Wir singen bekannte Hits, das gefällt mit besonders gut. Fabio bringt uns zudem sehr viel bei, das ist echt super.

Michael Koch: Besonderen Spaß macht das freundliche, angenehme Miteinander mit den Mitsängern. Es wird viel gelacht, gerade dann, wenn es mal nicht so klappt, wie es sein sollte. Auch die Kompetenz unseres Chorleiters Fabio, der den Unterricht auf eine lockere Art und Weise durchführt, die einfach Spaß macht!

Info: Der Projektchor trifft sich dienstags um 20.30 Uhr nach der MGV-Probe im Saal der Freien evangelischen Gemeinde, Berliner Straße 2. Ziel der Proben ist das Konzert am 21. Oktober. Kontakt und weitere Infos bei Chorleiter Fabio Freund, Telefon 0160/4426511; E-Mail: info@liederkranz-eberbach.de; und im unter www.liederkranz-eberbach.de