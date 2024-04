Eberbach. (pm) Die Konzertreihe JazzMe 2024 vom 13. bis zum 28. April wird in diesem Jahr finanziell von der Catalent Germany Eberbach GmbH unterstützt. Bei einem Besuch im Rathaus mit der symbolischen Übergabe von 2500 Euro betonten General Manager Dr. Lutz Deitinghoff und Director Operations Fabian Kapp ihre Überzeugung, als Global Player und einer der größten Arbeitgeber in Eberbach die Verbindung zur Stadt, zu den Bürgerinnen und Bürgern sowie zu Vereinen, Institutionen und Verbänden pflegen zu wollen.

Catalent investiert auch künftig in den Standort Eberbach und erwartet gerade auch im Bereich der Arbeitnehmer einen spürbaren Zuwachs. Es sei enorm wichtig, in der Stadt und von der Bevölkerung wahrgenommen zu werden. Nicht nur als großer Arbeitgeber im pharmazeutischen Bereich, sondern ganz bewusst auch als Ausbildungsbetrieb in den verschiedensten Bereichen eines großen Konzernes bis hin zu den Möglichkeiten eines Dualen Studiums.

Im Austausch mit Bürgermeister Peter Reichert und Tobias Soldner, verantwortlich für die Bereiche Kultur-Tourismus-Stadtinformation, diskutierten sie die Vorteile und Herausforderungen des Standortes Eberbach. Man war sich schnell einig, dass die hohe Lebensqualität in Eberbach im Einklang mit den vielfältigen Möglichkeiten, die Eberbach gerade auch für potenzielle neue Arbeitskräfte mit jungen Familien bieten kann, erhalten bleiben muss, um im Ranking mit anderen Kommunen als Standort wettbewerbsfähig zu bleiben.