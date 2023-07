Von Peter Bayer

Eberbach. Sie pflegen das Brauchtum, machen aber auch vor Neuem nicht halt. "Der Bürger- und Heimatverein leistet Großartiges für die Stadt", ließ es sich Bürgermeister Peter Reichert, der auf der Mitgliederversammlung eigentlich nur die Vorstandschaft entlasten sollte, nicht nehmen, den Mitgliedern für deren Engagement zu danken und die Bedeutung des Vereins für die Stadt zu betonen.

Mit vielerlei Aktionen – wie dem Sommertagszug, dem Martinsumzug oder der Geldbeutelwäsche – hält der 1871 als "Verschönerungsverein" gegründete Bürger- und Heimatverein (BHV) Jahr für Jahr das Brauchtum in der Stauferstadt aufrecht. Mit den Skulpturen in der Neckaranlage hat er in der jüngsten Vergangenheit die Attraktivität Eberbachs gesteigert, und lässt sich immer wieder etwas einfallen.

Alles war im Jahr 2022 allerdings nicht möglich gewesen, musste Vorsitzender Jens Müller in seinem Bericht feststellen. So fand die Geldbeutelwäsche auch im Berichtsjahr 2022 nicht statt. Grund war die ausgefallene Fastnachtskampagne. Was hingegen nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung stattfand, war der von Silke Auer organisierte Sommertagszug am 3. April, der so etwas wie ein Aufatmen gewesen sei, so Müller. "Lange wussten wir nicht, ob der Zug überhaupt stattfinden kann und was uns erwarten wird", erinnerte Müller. Auch wenn die Kindertageseinrichtungen sich noch vorsichtig verhielten und nicht als geschlossene Gruppen auftraten, waren doch sehr viel mehr Kinder und Zuschauende gekommen als gedacht und sogar erhofft. "Man merkte den Menschen den Drang nach draußen deutlich an. Ein Gänsehautgefühl, das uns als Veranstalter hinterher noch lange nicht losließ", so der Vorsitzende. Ebenfalls im April spendete der Verein ein Waldsofa an die Stadt, das auf der Ottohöhe neben dem Pavillon steht und oft genutzt werde.

Vorsitzender Jens Müller (l.) und Schatzmeister Alexander Silbereis (r.) ehren die langjährigen Mitglieder (v.l.) Anton Schwandl (Uhren Schwandl), Paul Sillak (Firma Rebscher). Thorsten Sigmund und Peter Reichert. Foto: Peter Bayer

Die Mitgliederversammlung fand statt, von einem Vereinsausflug habe man aber abgesehen. Einen Tag lang in einem engen Bus mit bis zu 50 vor allem älteren Personen schien zu diesem Zeitpunkt doch etwas zu gewagt. Am 8. Oktober feierte der BHV sein wegen der Corona-Pandemie abgesagtes Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen mit vielen Gästen und Mitgliedern nach und stellte die "rundum gelungene" Festschrift vor. Nach der anstrengenden Brunnenputzsaison fand Ende Oktober das Abschlusstreffen mit den Brunnenpaten statt. Und am 11. November zog schließlich wieder eine riesige Menschenschar mit St. Martin durch die Altstadt.

Jens Müller appellierte an die Mitglieder, dem Verein die Treue zu halten und ihn mit ihren Beiträgen und teilweise Spenden zu unterstützen. 165 Mitglieder zählt der Verein derzeit, genauso viele wie vor einem Jahr.

Von Schatzmeister Alexander Silbereis war zu erfahren, dass der Verein finanziell gut dastehe. Das vergangene Jahr schloss zwar mit einem einmaligen Verlust, doch sei dies den Jubiläumsfeierlichkeiten geschuldet. "Das Geld wird nicht gehortet, sondern für Eberbach eingesetzt", betonte Silbereis. Die anstehenden Wahlen gingen zügig und einstimmig vonstatten. Zweite Vorsitzende bleibt Birgit Pierone, Schatzmeister Alexander Silbereis, Kassenprüfer Florian Fink und Marc-André Moll.

Abschließend sollten noch 13 langjährige Mitglieder geehrt werden, doch nur vier waren erschienen: Peter Reichert und Thorsten Sigmund für je zehn Jahre, Uhren Optik Schmuck Schwandl für 50 Jahre und die Firma Rebscher für 80 Jahre. Müller gab noch bekannt, dass jene Brunnen, die am Frischwassernetz hängen, trocken gelegt werden.