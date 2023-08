Eberbach. (red) Von Eberbach mit dem Bus zum Landtag in Stuttgart, das wurde nun für einige Bürger möglich. Jan-Peter Röderer hatte sie eingeladen, ihn und seine Arbeit als Landtagsabgeordneter besser kennenzulernen. Fahrten wie diese bieten die Landtagsabgeordneten mehrmals im Jahr an. Röderer lädt dabei nicht nur zur Besichtigung von Parlaments- und Fraktionsgebäude, sondern auch zum gemeinsamen, offenen Austausch ein.

In der Landeshauptstadt angekommen, ging es nach dem gemeinsamen Mittagessen in Richtung Landtag. Der Besucherdienst des Landtages erklärte die parlamentarischen Regeln und sprach zur Geschichte des Hauses. Dann durfte die Gruppe von der Besuchertribüne aus eine Stunde lang der parlamentarischen Debatte folgen.

Im anschließenden Gespräch mit Röderer stellten die Teilnehmer viele Fragen zu aktuellen Themen an den Verkehrspolitiker und agrarpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Während des Gesprächs wurde Röderer zu einer namentlichen Abstimmung in den Plenarsaal zurückgerufen.

Zum Ausklang treffen sich Teilnehmer und Politiker auf der Dachterrasse. Foto: Krumpholz/Privat

Nach erfolgter Abstimmung kam der Wahlkreisabgeordnete aber zurück, um die Fragerunde fortzuführen. Während Röderer schließlich wieder in den Plenarsaal musste, stand für die Teilnehmer nach so vielen Informationen ein Besuch in der Staatsgalerie Stuttgart sowie ein Spaziergang in die Stuttgarter Innenstadt auf dem Programm.

Zum Abschluss trafen sich alle im Haus der Abgeordneten am Schlossplatz. Dort hat die Landtagsfraktion ihre Räume, auch das Landtagsbüro von Jan-Peter Röderer ist hier zu finden. Vom beeindruckenden Sophie-Scholl-Saal, dem Sitzungssaal der Landtagsfraktion, ging es zum Ausklang auf die Dachterrasse mit Blick über die Stuttgarter Innenstadt und den Schlossplatz. Auf dem Heimweg stellte ein Teilnehmer fest, "dass hier viel mehr Arbeit geleistet wird, als es manchmal in den Nachrichten rüberkommt."

Wer die Arbeit im Landtag gerne miterleben möchte, kann sich übers Büro oder die Website an den oder die Abgeordneten seines Wahlkreises wenden.