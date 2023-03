Von Peter Bayer

Eberbach. Wenn es am Abend des 3. Juni in der Stadthalle zum letzten Mal "Ring frei" heißt, dann steht niemand geringeres als Artur Mann im Ring. Der zweifache WM-Aspirant wird im Hauptkampf der O1NE Sport Box-Nacht in Eberbach um die Internationale Deutsche Meisterschaft kämpfen. Die Eberbacherinnen und Eberbach haben Gelegenheit das live und hautnah zu